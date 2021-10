“Consideramos que la defensa de la 19.640 debe ser completa caso contrario comenzaran a aparecer grietas” dijo Martínez Allende.

Con respecto a este último la Legisladora Liliana Martínez Allende expresó “la extensión del Sub- régimen no termina de ponernos en igualdad de condiciones con la Zona Franca de Manaos en Brasil, lo cual elimina parte de las esperanzas que los fueguinos teníamos” y agregó “también disminuye la posibilidad de inversiones a largo plazo por parte de diferentes y nuevas industrias”.

La misma normativa en el Articulo N° 12, da el paso inicial para dinamitar los beneficios de la Ley 19.640 para los fueguinos. Refiriéndose a esto Martínez Allende puntualizó “este artículo elimina el beneficio impositivo que tiene la importación, fabricación, comercialización y distribución de automóviles en Tierra del Fuego” y recalcó “puede parecer hasta superficial quedarse en que ciertos automóviles no tendrán más este beneficio. Sin embargo, nosotros consideramos que la defensa de la 19.640 debe ser completa, caso contrario comenzarán a aparecer grietas en donde primero se afecta un producto y antes de darnos cuenta, esta misma normativa será extensiva a todo aquello que sea fundamental para la vida en la isla”

En cuanto al Decreto 725/21 la parlamentaria radical afirmó que desde el radicalismo creen que es acertada la creación de un Fondo para ampliar la Matriz Productiva de la provincia. Sin embargo “nuevamente encontramos vicios típicos de la elaboración de políticas públicas de aquellas personas que pocas veces han visitado el territorio donde se implementan ya que no vemos que la provincia tenga participación en el comité ejecutivo que estará a cargo de este fondo ” expresó.

Por último, Martínez Allende destacó “entendemos que la 19.640 tiene un gran componente de participación del Estado Nacional, pero también creemos firmemente que somos los fueguinos los que tenemos derecho a poner palabra y participar activamente de las actividades económicas que se desarrollaran en nuestra provincia” y agregó “no queremos ser un mero anexo en las actividades del Ministerio de la Producción de la Nación, queremos ser una provincia que decida su futuro como siempre lo hizo, sin importar el color político de quién gobierne los destinos del país”.