FONID Y REFUERZO PARA MATERIALES DIDÁCTICOS Preocupación de docentes privados por atrasos del Gobierno provincial

Rio Grande 04/09/2021.- El ingeniero Mario Ferreyra, presidente de la FUNDATEC, una institución que nuclea a más de 1.200 alumnos de tres niveles en la provincia, se hizo eco de la preocupación de los docentes privados por atrasos en incentivos, tanto del FONID como del ‘Refuerzo Ayuda Material Didáctico’, cuyo cuello de botella se encuentra en el Gobierno de la provincia que no libera los pagos como se había comprometido desde diciembre del año pasado.

El decano de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional y presidente de la FUNDATEC, ingeniero Mario Félix Ferreyra, por Radio Universidad 93.5 brindó un racconto histórico de la UTN desde su fundación y también marcó el impacto que la alta casa de estudios ha tenido en Tierra del Fuego formando profesionales, no solo en el ámbito de la ingeniería, sino también en las ciencias humanistas y económicas formando abogados, contadores y otras profesiones en convenio con la UCES, y con el Instituto Superior del Profesorado de Río Grande (ISPRG) -creado por convenio con la provincia hace más de 25 años, forma además docentes de distintas especialidades y lo mismo en la educación que incluye al nivel inicial, al nivel primario y al nivel secundario.

Deudas con los docentes privados

En ese contexto, el ingeniero Mario Ferreyra brindó un panorama sobre las instituciones educativas de la FUNDATEC, que nuclea al Jardín de Infantes ‘Rosarito Vera’, a la Escuela Austral de Enseñanza Bilingüe (EADEB), al Colegio Integral de Educación Río Grande (CIERG) y al Colegio Integral Ushuaia (CIEU), sobre la situación de los docentes privados en lo que refiere al FONID y al refuerzo para materiales didácticos.

“Estamos bien en lo que se refiere al financiamiento interno, los padres pagan las cuotas con mucho sacrificio, a pesar de los aumentos de las cuotas; algunos tienen dificultades que vamos contemplando, conversando y tratando de ayudar, como por ejemplo, el de conseguir becas para alumnos en los niveles primario y secundario”, resumió el ingeniero Mario Ferreyra.

Agregó que pese a esta realidad, “siempre tenemos algunos inconvenientes y algunos debates internos con nuestros docentes de gestión privada, originados en decisiones del Ministerio de Educación de la provincia que dichos docentes terminan comprendiendo que nosotros no tenemos culpa alguna, con respecto -por ejemplo- al pago nacional del incentivo docente que se llama FONID. Este es un pago nacional que va directamente a las cuentas de los docentes y el intermediario es el Gobierno provincial que retiene el dinero y no lo envía en término y de manera automática a las cuentas de los docentes de nivel inicial, de nivel primario y de nivel secundario. Estos fondos se pagan solamente a los docentes, no así a los directivos, ni al personal administrativo, ni de maestranzas de las instituciones educativas de gestión estatal ni privada”, se encargó de remarcar.

“El ‘Refuerzo Ayuda Material Didáctico es un derecho”

Otro de los ítems que comentó Ferreyra es el ‘Refuerzo Ayuda Material Didáctico’, para los docentes privados (Decreto 0251/21 del Gobierno provincial), que se aprobó este año se puso en vigencia en enero. Al respecto dijo que “el Gobierno de la provincia decidió pagar directamente este Refuerzo para Ayuda de Material Didáctico a los docentes del ámbito público y del ámbito privado, sin pasar los fondos por la administración de los colegios de gestión privada”, aclaró.

Justamente observó que los montos son 4.000 pesos por cargo para los maestros y 210,52 pesos por hora cátedra para maestros y docentes del nivel secundario. Asimismo establece el decreto hasta un máximo de dos cargos para maestros, un cargo y 19 horas cátedra y hasta 39 horas cátedra para maestros y profesores de escuelas primarias y colegios secundarios.

Esto lo estableció el mencionado decreto que fue firmado por el gobernador Gustavo Melella y la ministro de Educación Analía Cubino.

Sin embargo contrastó que “pese a este decreto, a los docentes privados ya van seis meses que no les abonan, si contamos este mes de agosto serán siete, y es mucho dinero.

“Nuestra escuela primaria y el jardín de infantes comparten maestros con las escuelas y jardines de gestión pública y solo cobran el ‘Refuerzo Ayuda Material Didáctico’ de la escuela pública y por la privada lo hicieron una sola vez en enero. En el caso del jardín, tenemos docentes que trabajan toda la jornada exclusivamente en el Jardín Rosarito Vera y no otro lugar y solamente percibieron el pago del mes de enero, sin percibir actualmente nada del refuerzo”, comentó el ingeniero Mario Ferreyra.

Citó como ejemplo que “nosotros tenemos todos los docentes del área de Español que en la escuela pública cobran esos cuatro mil pesos, pero en la escuela privada no los perciben. Esta es una injusticia que, al igual que con las maestras del Jardín que trabajan en doble turno, nosotros le solicitamos al Gobierno provincial que la tiene que corregir”.

Aseguró que esta ayuda se implementó en diciembre de 2020 para la educación estatal y desde el inicio del 2021 para los docentes privados, por lo menos de la FUNDATEC, “que sólo percibieron una cuota, reitero, la de enero de este año para este ítem de material didáctico”.

Ante la consulta, Ferreyra aseguró que se le ha girado notas por este tema al Ministerio de Educación. “Desde la Dirección de Educación Privada nos han recibido y atendido muy correctamente y también desde la Asociación de Colegios Privados, han hecho las gestiones para pedir que se pague este ítem completamente a los docentes de las escuelas de gestión privada, a los fines de evitar malestar y conflictos administrativos y/o judiciales”, informó.

En ese sentido destacó que “no es un pago de origen común; el Gobierno provincial decidió pagar directamente a los docentes públicos y a los privados, en ese orden, y una vez pagada una cuota le han generado un derecho a los docentes de las escuelas privadas a seguir percibiendo el resto y además, es una cuestión de justicia. El Ministro de Economía lo ha reconocido así, dijo que solamente necesitaba que se le envíe la nómina porque el dinero está disponible, también la Ministro de Educación, entiendo que ha dicho que le corresponde este pago, por eso estamos esperando que se tenga un trato equitativo con los docentes de las escuelas de gestión privada, eso es todo”, dijo.

Agregó que “a nosotros esto nos produce ruido, pero los docentes reclaman con justa razón, aunque, reitero, nosotros no tenemos nada que ver en ese pago porque no nos mandan el dinero. Si lo hicieran y nosotros no lo depositáramos, sí tendríamos la responsabilidad de retener indebidamente esos fondos y es lo que está haciendo la provincia”.

“Somos una institución que actualmente tiene unos 1.200 alumnos, entre jardín, primario y secundario y si sumamos a la Universidad y al Profesorado, contamos con más de 3.000 alumnos”, detalló.

Finalmente dijo que “nuestro objetivo en el nivel secundario es formar alumnos que aborden los estudios universitarios y que sean líderes en las profesiones que desempeñen, en beneficio de sus familias y de la sociedad en general. Lo mismo impulsamos para los alumnos de la UTN, de UCES y del ISPRG, condición que han demostrado en el ejercicio profesional, tanto a nivel provincial como nacional, y en algunos internacionales, lo que nos llena de orgullo”.