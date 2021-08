MELELA, “EL GAS ES INCLUSIÓN SOCIAL PARA LOS FUEGUINOS Y LAS FUEGUINAS”

El anuncio fue confirmado por el Gobernador Gustavo Melella junto al ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández y el director del Banco de Tierra del Fuego. Allí el Mandatario resaltó el rol que cumple la entidad bancaria para el desarrollo de la provincia y el bienestar de la población.

El mandatario realzó además el trabajo del Ministerio de Finanzas Públicas como en este caso “que está llevando adelante el programa ´Llegó el Gas´ o el acompañamiento para las familias que consumen gas envasado, a través de los subsidios”. Asimismo, anticipó que se firmarán los contratos “con las empresas que ganaron la licitación para las conexiones domiciliarios en Río Grande y Tolhuin. Estamos avanzando muchísimo para llamar a licitación para las redes de gas y conexiones domiciliarias en Ushuaia, porque entendemos desde el Gobierno que el gas es un servicio básico, al igual que el agua, las cloacas y la energía y para eso se trabaja muchísimo”.

“El Ministerio ha hecho un gran trabajo y esfuerzo de acompañamiento durante el año pasado en medio de la pandemia y un invierno crudísimo subsidiando el gas envasado –agregó-, dando respuesta a los vecinos que tuvieron un consumo mayor y que no estaba programado”. No obstante, sostuvo que “nuestra mirada es que no queremos la garrafa, no queremos el gas envasado, queremos ampliar las redes de gas para que cada familia esté conectada. Por eso implementamos distintas herramientas. La que firmamos hoy es un crédito con tasa subsidiada para aquellos que son clientes del BTF y que quieran acceder al financiamiento hacer su conexión, regularizar la situación y no tener que estar luchando todos los meses con la garrafa”.

Para Melella, este tipo de herramientas van en favor “de la inclusión social por la que tanto bregamos, y además permite derramar economía, porque hay que contratar al gasista, al matriculado, comprar los artefactos, los caños, contratar a alguien que haga el trabajo. Eso genera empleo. Es muy virtuoso cuando entre el Estado y el Banco hacemos este tipo de acuerdos, que son parte de una política de crecimiento. La economía tiene que ver con eso, no solamente pensar en la administración del Estado en sí, como con el tema salarial, sino pensar en herramientas que generen inclusión, justicia social y empleo”. En ese sentido, destacó el lanzamiento por parte del Gobierno nacional de los planes Ahora 12, Ahora 18 y Ahora 30 que generan consumo, porque “donde hay consumo hay producción y si hay producción hay empleo.