CUBINO: “ESTAMOS MUY CONTENTOS DE PODER SOSTENER ESTOS ENCUENTROS TAN PRIORITARIOS PARA PENSAR LA EDUCACIÓN”

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, Analía Cubino, fue quien dio apertura al mismo, destacando que “este es un congreso que nació desde las bases, mirando desde el sur, al revés de lo instituido como parte del conocimiento. Desde el revés de esa trama, auguramos que este camino que va a tener varias instancias de pre congresos, pueda ser de mucho enriquecimiento, de encuentro con lo que nos convoca, que es poder mirar las infancias, las juventudes, poder pensarnos como amigos, colegas, como parte de este mismo sistema que nos necesita más humanos que nunca ”. Cabe señalar que los pre congresos se dan en el marco de una dinámica de diferentes conferencias, siendo esta la primera, una segunda en el mes de septiembre y la última en octubre, para finalmente en el mes de noviembre cerrar este nuevo ciclo educativo con el IV Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur.

“Estamos muy contentos y emocionados de poder sostener estos encuentros tan prioritarios que nos convocan a pensar la educación” destacó la Ministra y agregó que “hoy contamos con la querida Chiqui Gonzalez, alguien que tiene la mirada de los que militan el territorio, de los que andan haciendo la escuela no solo en contenidos ya quien le agradecemos enormemente su presencia ”. Asimismo, la Ministra destacó el apoyo y participación de la UNISAL, mencionando que “junto al rector empezamos aquel sueño, cuando estábamos en el Municipio de Río Grande y hoy ya encontrarnos en un Ministerio y luego, seguiremos haciéndolo desde los lugares que nos convoquen” . Por su parte, el rector de la Universidad Salesiana (UNISAL), Hector Rausch, Dijo que “es un privilegio enorme seguir presente y trabajando en conjunto en esta cuarta instancia, durante cuatro años el trabajo entre el Estado y la Universidad y que habla de continuidad, de permanencia, de afrontar cambios, dificultades, pero que hemos logrado transitar, con una nueva oportunidad de registrar nuestras prácticas ” a pensar en utopías, en cambios, en transformaciones desde abajo, desde el territorio, así es que nuevamente en todos estos meses, hasta que llegue el congreso, vamos a tener la posibilidad de escribir y producir conocimiento, esto creo que es una oportunidad enorme , el de apostar a la formación que de verdad transforma ”.

Por otro lado, el Lic. Gabriel Bener, quien forma parte del equipo técnico de la Dirección de Formación Permanente del Ministerio de Educación de la provincia, destacó que “esto es una alegría en el medio de un momento tan difícil, de incertidumbre en el mundo y en el país, porque quienes estamos trabajando en educación, estamos convencidos que lo que viene va a ser mejor. No hay mucha gente que pueda acortar la distancia entre lo que se dice y lo que se hace y me llena de emoción ya todo el equipo también, que quien abra este primer pre congreso 2021 sea la Chiqui, quien derriba fronteras ideológicas y políticas. Los que estamos acá estamos comprometidos con la escuela y con el sistema, pero lo bueno de la Chiqui es que no es precisamente de la escuela, es de la sociedad y la cultura, y es lo que nos permite justamente a los docentes ver qué se escribe al margen, y que alguien nos despabile para no quedarnos en el confort, es necesario para la escuela y el futuro, y más en el estamos convencidos que lo que viene va a ser mejor.

Antes de iniciar el congreso, María de los Ángeles “Chiqui” González mencionó que “estoy emocionada y agradecida de ser quien dé el puntapié a esta etapa del congreso, permitiéndome interactuar desde la cultura y ver cuál es la relación entre cultura y educación y qué parte de la cultura transmite la educación, siempre luchando por unir esos campos y con la idea de cambiar la espera por la esperanza para accionar hoy a transformar la escuela, el territorio, nuestra forma de ver al otro, una nueva teoría del otro ”. María de los Ángeles “Chiqui” González, Abogada especialista en Derecho de Familia (UNR), Doctora Honoris Causa otorgada por la Universidad de Aberdeen (Escocia) por su aporte a la Educación y los Derechos Humanos (2012). Ex ministra de Cultura en Rosario y en la Provincia de Santa Fe. Creadora del Tríptico de la Infancia de Rosario (La Isla de los Inventos, El Jardín de los Niños y Granja de la Infancia) y Tríptico de la Imaginación de Santa Fe (El Molino, La Redonda y la Esquina Encendida), entre otros.

En esta primera conferencia, participaron además, el secretario de Educación de la provincia, Pablo López Silva, la Subsecretaria de Gestión Educativa Zona Sur, Elida Rechi, la Subsecretaria de Gestión Educativa Zona Norte, Candela Sutil, el Lic. Gustavo Galli, miembro del equipo técnico de la Dirección de Formación Permanente y la responsable de dicha dirección, Eugenia Carrión.