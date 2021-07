VECINOS Y VECINAS YA DISFRUTAN DEL MAPPING SOBRE EL ÁLBUM DE FIGURITAS

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud, presentó la propuesta del Mapping con la temática del Álbum de Figuritas, en el polideportivo “Carlos Margalot”.

Además, hay marquesinas para que los riograndenses puedan acercarse y sacarse fotos con personalidades de nuestra historia.

La experiencia es similar, en cuanto a la tecnología utilizada, a la que se llevó a cabo en la histórica Torre de Agua, en la previa del Centenario de Río Grande, pero con la estética, gráficos y entorno 3D del álbum de figuritas.

El guión que se relata fue escrito por Federico Rodríguez, con la voz de nuestro historiador Mingo Gutiérrez, quien explica de manera muy didáctica el recorrido de nuestra historia.

La propuesta está destinada a toda la comunidad, por ello, para inscribirse y conseguir un lugar deben entrar en: biolinky.co/mappingcentenario.

Cabe destacar que el mapping fue desarrollado por artistas sonoros y visuales de nuestra Ciudad, quienes también fueron encargados del álbum de figuritas.

Biolinky – A FREE tool to enhance your online presence. Share multiple links at once in a beautiful way and track its performance. A simple way to drive traffic from social media.- You Only Link Once

Mapping Centenario – Biolinky

Bienvenidx al Espacio Tecnológico RGA!