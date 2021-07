Pfizer: regalías petroleras, garantías para las vacunas

El DNU que modifica la ley de vacunas entrega las regalías como garantía de la cláusula de indemnidad que pidieron los laboratorios. Se afecta, sin autorización del Congreso, un recurso de las provincias petroleras, dueñas del recurso de acuerdo al art. 124 de la Constitución. — Gustavo Menna (@gustamenna) July 5, 2021

Esta posibilidad había sido advertida en el día de ayer por el diputado radicalquien cuestionó la afectación de los recursos de las provincias petroleras.

Al presentarse ante en Congreso, Ibarra aclaró que “hay un pedacito de regalías que cobra el Estado nacional, que es la liquidez que se puso”.

La redactora del DNU indicó que eso se hizo “por si no responde el fondo de reparación que se creó, no responde el Estado, tuviera que hacerlo un proveedor y cuando se da vuelta tampoco paga el Estado” y remarcó: “Todo esto no pasó ni siquiera con el default de 2001. No hay ningún bien provincial involucrado”.

“Este es un fondo donde el deudor es el Estado Nacional. Responde el Estado Nacional y al bien que se le quitó inmunidad soberana es a las regalías percibidas por el Estado Nacional, de ninguna manera involucra ninguna regalía que reciben las provincias autónomas por sus recursos naturales”, precisó Ibarra.

Fuente:ambito