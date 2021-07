HOSPITAL REGIONAL USHUAIA: “HOY ESTAMOS COMENZANDO LA RECONSTRUCCIÓN QUE ES LO MÁS IMPORTANTE”

El mandatario provincial expresó que “son sensaciones encontradas. Por un lado el dolor por lo sucedido, porque perdimos instalaciones y el hospital deja de funcionar plenamente como estaba funcionando, más en este contexto.

Por otro lado, hay que dar gracias de no tener víctimas fatales, de no tener heridos. Pero también hay que reconocer el compromiso de tantos trabajadores y trabajadoras del Hospital en evacuar rápidamente, también de la Policía, Bomberos, Defensa Civil, Protección Civil, y el compromiso de ellos mismos en la reconstrucción ”. Además, indica que “el Hospital sigue brindando servicios, no plenamente, pero en distintos lugares, tanto en el sector privado como también en el Cochocho Vargas y en otros lugares. Tantos gremios y sectores de la salud privada que se ofrecieron demuestra que el mensaje solidario fue grande ”. “Hoy estamos comenzando la reconstrucción, que es lo más importante”, enfatizó, y siguió: “vamos a aprovechar este momento de parate del sector para reparar también otras cosas que son históricas y poner plenamente en funcionamiento el Hospital”.

Respecto a los fondos para la reconstrucción del Hospital Regional Ushuaia, Melella explica que “está funcionando la Ley de Emergencia Sanitaria y además, en el día de hoy, sacamos un decreto donde se destina un fondo específico para poder comprar los elementos, no solo para reconstruir, sino también para adquirir aquellos equipos que sean necesarios ”. “Lo que le he pedido a la gente de infraestructura, Salud y Obras Públicas es que hagamos las cosas bien, con celeridad, rapidez”, aseveró. En esta línea, sostuvo que “vamos a hablar con el Tribunal de Cuentas.

Hay procesos que tenemos que hacer mucho más rápido, porque esto es una emergencia ”. En relación a la parte nueva del Hospital, contó que “veníamos trabajando muy bien con la empresa y con Obras Públicas con la parte nueva del Hospital. Ese sector se había diseñado para una zona sísmica que no corresponde y que había sido muy observada por el Tribunal de Cuentas. Todo eso se subsanó, se corrigió y se trabajó sobre los montos. Luego de la veda invernal, esa parte del Hospital se seguirá construyendo ”.