Fundación Inti Main Obras seleccionadas de Tierra del Fuego son expuestas en Santander

Río Grande.- La presidente de la Fundación Inti Main de Ushuaia, Sandra Ruiz Díaz, visitó los estudios de Radio Universidad acompañada por Lucila Apollinaire y Bernarda “Roz” Cabral Asín, todas ellas con obras seleccionadas en la muestra internacional ARTE POSTAL “EL VIAJE”, en el marco de la exposición “Estrecho de Magallanes: la frontera de agua”, que se lleva a cabo desde el 7 de julio al 25 de agosto de este año en el Centro de Arte Faro Cabo Mayor de Santander, España.

Esta exposición de arte postal fue organizada por Plataforma Vértices junto al Centro de Arte Faro Cabo Mayor de la autoridad portuaria de Santander, España, y la galería de arte Casa La Porfía de Punta Arenas, Chile; en colaboración con Balmaceda Arte Joven Puerto Montt, el Museo Eduardo Minnicelli de Río Gallegos, Argentina, la Fundación Inti Main de Ushuaia y Galería Activa.

Participa una selección de obras de 94 artistas internacionales y, a través de una convocatoria pública se recibieron “más de 170 obras de todo el mundo” para ser expuestas, dijo Ruiz Díaz.

Cerrada la exposición en España, cada entidad participante seleccionará las obras que viajarán a Argentina y Chile.

La fundación Inti Main dijo sobre esta exposición llamada EL VIAJE que “fueron muchas las formas de comunicación de quienes vivían o pasaban por el estrecho de Magallanes, muchas de ellas alimentaron la mitología del extremo más austral del mundo. Los antiguos navegantes bordeaban las orillas del estrecho de Magallanes para encontrar o negociar lo que les era menester para continuar sus largas travesías. La información de bahías y playas de reconocido abrigo se traspasaba entre los navegantes. Los habitantes de Tierra del Fuego en Patagonia, al verlos, generaban columnas de humo anunciando estas presencias. Esta relación entre la epístola encadenada al territorio, el juego que el azar ejerce sobre el objeto es lo que finalmente se reúne frente al espectador”.

Otra artista seleccionada fue Sidney Mann y se sumó un envío desde la ciudad de Pergamino a Ushuaia que también viajó a España.

“La fundación tiene injerencia en toda la provincia. Se ocupa el rescate de la cultura para mostrar al mundo lo que tiene Tierra del Fuego y vinculamos artistas de todas las generaciones”, dijo su presidente, y aclaró que la convocatoria recibida “se extendió a nivel provincial y nacional”.

Lucila Apollinaire observó que, “viviendo en lugares tan remotos no tenemos tanto acceso y ahora en la pandemia mediante internet podemos participar más. El arte es nuestra forma de comunicar. La convocatoria de arte postal implica obras en pequeño formato que se mandan por correo. Esta vez era sobre el Estrecho de Magallanes. Mi obra puntual es una foto intervenida digitalmente, parece una acuarela, y lleva un bordado. Muestra el Estrecho de Magallanes muy calmo y se ve de un lado Tierra del Fuego y del otro lado el continente, y yo bordé las dos costas”, explicó.

Cabral contó que hizo “una representación del espíritu de la cultura selk’nam y me basé más en lo estético que en lo histórico. Los que somos nacidos y criados en Tierra del Fuego tenemos otra conexión con la cultura selk’nam. Hice una máscara con varios colores, con una ilustración digital”.

“Las obras van a itinerar por España y luego volverán a Punta Arenas, Natales, Porvenir, Río Gallegos y Tierra del Fuego. Participaron más de 170 artistas y quedaron seleccionados 67. Hubo obras de diferentes lugares del mundo y lo europeo va a ser solamente sobre España, luego esas obras vienen a Argentina y Chile y serán devueltas a Santander”, explicó Ruiz Díaz.

Aclaró que “no hay premios y es algo que está dejando de lado el mundo del arte”, por lo que se habla de selección de obras.

Cabe apuntar que Inti Main es una ONG vinculada con la cultura, la educación y los lenguajes artísticos. Se dictan talleres, charlas, cine debate, exposiciones en diferentes formatos visuales, conciertos, danzas, letras, seminario de Filosofía para adolescentes, etc.

En su plataforma expresa que “no nos limitamos al tema netamente artístico sino sumamos cada uno de los elementos de la comunidad local que en su conjunto conforman nuestra identidad. La situación extraterritorial de la Fundación Inti Main hace imperioso el trazado de una red de comunicaciones Patagónicas que dé a conocer sus actividades en puntos geográficamente distantes y establezca un sistema de contactos que impulse el conocimiento y la extensión del proyecto inicial, así como el diálogo con otras plataformas culturales a fin de ir borrando las brechas geográficas. Nuestra política es realizar paralelamente trabajos con las diferentes Secretarías y Subsecretarías de Cultura, Educación y Turismo, tanto del gobierno de Tierra del Fuego como de la Municipalidad de Ushuaia, y empresas e instituciones de índole privada. Hay diferentes proyectos vinculados a la preservación, rescate y conservación de nuestro patrimonio tangible e intangible, como así también de alto valor educativo y cultural, desenvolviéndonos de este modo como una herramienta organizativa y de gestión que permite la obtención de fondos para el desarrollo de la actividad en forma independiente al de la administración pública”.