CENTENARIO: Homenaje a los pueblos originarios y a los pioneros de Río Grande

En diálogo con Prensa Legislativa, la titular del bloque del PV reflexionó: “Como hija de esta Ciudad, que me vio nacer y que me dio la vida, me siento muy feliz de poder participar de los festejos del centenario, con mucha emoción, junto a los pueblos originarios y a los antiguos pobladores que forjaron también el Río Grande que es hoy, reconociendo a todas las personas que han trabajado para tener la Ciudad que hoy tenemos. La verdad que lo vivo con mucha alegría, con mucho amor y con mucho compromiso para seguir trabajando por los próximos 100 años”, aseguró.

En ese sentido, continuó: “Tenemos que trabajar para que sea una Ciudad sostenible, con inclusión social, una Ciudad que mire al mar, que cuide a su gente, a las niñas, a los niños y a los adultos mayores. Tenemos mucho trabajo por delante y ese es el principal homenaje que le podemos hacer a nuestra querida Río Grande”.

Respecto de la película “Pueblo de Río Grande”, del director cinematográfico fueguino Manuel Fernández Arroyo, la Parlamentaria dijo sentirse muy emocionada “por ese recorrido, que nace aún antes de estos 100 años, cuando habitaban estas tierras nuestros pueblos originarios, el pueblo selk´nam, así que quiero felicitarlo a ‘Manolo’, a su equipo, y agradecerles por este gran legado que no sólo honra a nuestra generación, sino también a las generaciones futuras, que van a poder conocer a través de esta película, la historia de nuestra amada Ciudad”.

Por último, dijo que “es muy interesante” el recorrido que hace el filme, “porque queda plasmado y cuenta, de una manera que relatan los propios protagonistas, cómo fue desarrollándose Río Grande”. La Legisladora valoró que “a partir de los recursos naturales que tenemos y la llegada de las familias del norte, seguimos honrando a nuestros pioneros. La verdad que esto nos emociona y nos da fuerzas para seguir trabajando”, concluyó María Laura Colazo.