Pride – It Gets Better y Facebook lanzan iniciativa ‘Aliade con Orgullo’ y celebridades

Por Armando Cabral

Rio Grande 24/06/2021.- hoy Facebook anunció la iniciativa ‘Aliade con Orgullo’ en alianza con con las filiales de It Gets Better en Argentina, Colombia y México, junto con celebridades como Alessandra Rosaldo, Danna Paola, Darío Yazbek, Eréndira Ibarra, Lila Downs y los creadores de contenido Mario Aguilar y Priscila Arias ‘La Fatshionista’.