Restricciones por más tiempo: el Gobierno evalúa extender el confinamiento total en junio

De hecho, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó este lunes que el aislamiento estricto de nueve días es una “medida transitoria” cuyos resultados se evaluarán cuando concluya ese período y que “en caso de ser necesario” se tomarán “medidas intermitentes” ante la segunda ola de Covid- 19.

Vizzotti indicó que “cada medida se va analizando en función de la situación epidemiológica” y justificó la nueva restricción dispuesta por el presidente Alberto Fernández al señalar que “los casos empezaron a aumentar en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y en muchas provincias de una manera preocupante”.

“La medida es transitoria, se va a evaluar el impacto luego de estos nueve días. Los días de invierno son de más riesgo y necesitamos ir monitoreando y, en caso de ser necesario, generar medidas intermitentes”, indicó la ministra en declaraciones radiales.

La funcionaria nacional afirmó que “la mirada sanitaria es unánime. A más circulación, más casos” y agregó: “Desde el lugar de Salud tenemos que transmitir las medidas de recomendación que son muy concretas”.

Asesora del Gobierno: “21 días de restricciones”

La jefa de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata e integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno bonaerense en la pandemia, consideró “poco” nueve días de restricciones para contener la segunda ola de coronavirus y dijo que “lo racional serían 21 días” de limitaciones “fuertes”.

“Seguramente habrá restricciones semejantes por períodos cortos”, opinó Estenssoro y añadió: “Entiendo que hay necesidades políticas y de otro tipo que lo impiden, pero lo más racional sería por lo menos tener entre 14 y 21 días”.

En declaraciones formuladas a El Destape Radio, la médica intensivista señaló que “en el comité de expertos coincidimos de que tendría que haber restricciones hace más tiempo”.

Además, dijo que “hay que acordar con la ciudad de Buenos Aires, y es preferible tener las mismas políticas de los dos lados de la General Paz” como parte de una estrategia común.

Por otro lado, Estenssoro indicó que “hace dos meses estamos con una ocupación altísima (de camas de terapia intensiva) que rondó entre el 85 y el 100%”, lo que “refleja lo que está pasando en la sociedad con un circulación terrible del virus imparable”.

En ese sentido, la intensivista remarcó: “Hay una parte de la población que cumple y otra que hace negacionismo con la pandemia y no estaba cumpliendo con las restricciones”.

Para la especialista, “el comportamiento inadecuado tiene consecuencias en todos, por eso llegamos a esta situación”.

Restricciones duras para “quebrar la tendencia”

Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que con las restricciones dispuestas por el presidente Alberto Fernández se logrará “quebrar la tendencia de aumento de contagios” de coronavirus y anticipó que si se cumple el cronograma de arribo de vacunas, “para fin de junio podríamos tener a toda la población de riesgo inoculada”.

“Con este cierre vamos a lograr quebrar la tendencia de aumento de casos semanal. Ya empezamos a ver en el segundo cordón del conurbano que empieza a bajar la velocidad de crecimiento”, explicó el funcionario.

Aclaró que no se logrará “ver que bajen los casos en 9 días”, y recalcó que “la idea es que al día 10 no se vuelva a una apertura total, sino a la situación de las restricciones previas a este cierre”.

Por otro lado, Kreplak planteó que en territorio bonaerense “hemos tenido regularidad en la vacunación desde que comenzó la campaña” y se mostró confiado en “terminar en poco tiempo con la primera dosis para la población de riesgo”.

“Nuestro máximo fue 105 mil en un sólo día. No tuvimos ni colas, ni lugares saturados”, enfatizó el viceministro e indicó que “con la llegada de más vacunas, en 10 días, estaremos vacunando a una velocidad mayor”.

Sostuvo que “hay 3 millones y medio de personas vacunadas” cuando se necesita “cubrir entre 5 y medio y 6 millones”.

Al respecto, señaló que “con esta llegada de 6 millones de vacunas, a la provincia le tocan 1.8, con lo cual podríamos estar vacunando a toda la población de riesgo en 20 días”.

En ese marco, remarcó “ya cumplimentamos el primer hito: mayores de 60 y 70”, agregó que “esta semana” esperan “poder cumplimentar la vacunación de las personas de más de 40 y más de 50 años con comorbilidades” y anticipó que luego empezarían “con los que tienen entre 18 y 40 con comorbilidades”.

Contó luego que, además, se incorporó ahora las personas embarazadas, “sobre todo las que tienen comorbilidades”.

Luego, Kreplak recomendó que quienes transcurran la enfermedad y tengan turno para vacunarse, esperen al menos 14 días desde el día del alta para recibirla y explicó que “se considera en todo el mundo que tres meses después de haber sufrido la enfermedad tiene anticuerpos para no volver a contraerla, tiene anticuerpos naturales”.

Por otro lado, el viceministro analizó que la realización de la Copa América en el país debería “posponerse” dado que “es muy complejo pensar” en ello en el contexto actual de contagios.

“A veces las organizaciones que son más grandes que el país, imponen reglas homogéneas para todos que quizá no siempre se pueden cumplir. Puede ser un problema. Es complejo. Nos está faltando en algunas competencias deportivas poder entender lo que estamos viviendo”, opinó.

En ese sentido, analizó que si ese torneo “se pospusiera un par de meses, sería mucho más simple” y reflexionó que “hay un automatismo en alguna toma de decisiones como si estuviéramos viviendo un contexto normal y justo es un momento muy complejo”.

“Se podría posponer. Nosotros amamos el fútbol. No es que no queremos jugar la copa o que se haga en el país. Pero no es el mejor momento”, sintetizó.