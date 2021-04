Pronunciamiento del bloque Forja ante la presencia de Faller

Acompañamos las expresiones de nuestro gobernador, Gustavo Melella, quien recordó que el mismo día que los británicos volvían a amenazar la seguridad de los fueguinos, de los argentinos y de todo el continente, mediante el anuncio de renovados ejercicios militares, se recibió en nuestra ciudad capitalina a una de las autoridades del Comando de Combate Unificado, perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Vale recordar que Faller es el responsable de la presencia reciente de un submarino nuclear en el Atlántico Sur, con el cual se realizaron ejercicios conjuntos con aviones del Reino Unido con asiento en nuestras usurpadas Islas del Atlántico Sur.

Los legisladores de Forja no rechazamos la posibilidad de realizar acciones conjuntas con otros países y tener intercambios de todo tipo, pero jamás con aquellos que tengan alguna intención colonialista, con quienes pretendan imponernos algún tipo de sumisión o que no respeten nuestros legítimos derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares correspondientes

Finalmente llamamos a unirnos en defensa de nuestra soberanía, respetando y haciendo respetar nuestros intereses; acción ante la cual ningún fueguino o fueguina –independientemente del cargo o lugar que ocupe circunstancialmente- puede hacerse el distraído. Por eso convocamos a los restantes bloques legislativos a pronunciarse en similar sentido, porque es imprescindible no mostrar fisuras en esta postura.