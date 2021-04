Nota de opinión: Después de 20 días finalizó el corte de ruta en Punta Delgada.

Después de 20 días de idas y venidas de una amplia participación del Sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego, El Sindicato de Camioneros de Santa Cruz, el sindicato de camioneros de Chile, la intendente regional de Magallanes Jeannette Rojas y autoridades provinciales que realizaron gestiones con el Gobernador de Neuquén y autoridades nacionales, se levantó el corte de Ruta en Punta Delgada luego que se acordara modificar un acuerdo de libre tránsito de camiones del pais vecino en Argentina y que data de 1974.

El conflicto llevó a que debieran reunirse los cancilleres de Chile y Argentina, además de todo lo ya comentado. Lo cierto es que las pérdidas por el corte fueron muchas, y seguramente cuando se haga un recuento de la mercadería perdida por la rotura de la cadena de frio, como verduras, frutas, carne, lácteos esto llamará a la reflexión a las autoridades de ambos y seguramente acordaran que así no se puede seguir.

Este lugar, Tierra del Fuego, geopolíticamente estratégico no puede seguir dependiendo de este tipo de situaciones, y no por este corte en particular, sino por una historia que se repite desde hace más de 5 décadas. Chile tiene su normativa y debemos respetarla, pero argentina debe dejar de declamar soberanía y comenzar a ejercerla, nuestro pais debe entender que Tierra del Fuego es la provincia mas grande del pais, el centro geográfico, la entrada a la Antártida y sobre todo que todos quienes vivimos aquí de una manera u otra estamos haciendo soberanía, pero se trata de algo más que estar aquí, se trata de tener un acompañamiento de las autoridades nacionales, de ser tenidos en cuenta, de contar con la conectividad necesaria y sobre con un cruce al continente que no dependa de otro pais.

Esta vez estuvimos a punto de quedar desabastecidos, ¿hay que esperar otra situación igual?, hay que seguir esperando y escuchando promesas en las que ya nadie cree. Hay que seguir viendo y leyendo mensajes demagógicos, cuando no subjetividades a la hora de enfrentar la realidad, sin la más mínima empatia por quienes dia a dia trabajan para que en esta provincia haya todo lo que necesitamos para vivir.

34 millones de dólares anuales dejan los fueguinos y las fueguinas de todos los sectores por el solo hecho de re ingresar a nuestro pais, con ese dinero invertido en obras de infraestrura ya deberíamos estar hablando de otra cosa.

Llevó 31 años pavimentar 11 kilómetros desde el paso fronterizo de San Sebastian Argentino a San Sebastian Chileno, y aun esta en construcción, no hay mas tiempo para este tipo de conducción y menos aun para quienes creen que se puede conducir por zoom, videoconferencia, instagram o twitter, es muy fácil cacarear desde atrás de una pantalla, pero en estos 20 días en que más de 800 choferes estuvieron tirados en medio de la nada, nadie, ni los que están en campaña fueron a ver que necesitaban, si había alguien enfermo, si tenían comida, solo el Sindicato de Camioneros y eso deja muy en claro a lo que nos exponemos, son hechos son imágenes, son audios, y en ellos quienes debían estar, no estaban. Ni siquiera uno de los acólitos fue enviado al menos para observar el panorama.

Entonces si vamos a hablar de defender la soberanía, hagámoslo de manera seria, con hechos, con presencia, no con declamaciones, quejas o reclamos en las redes sociales, ya somos lo suficientemente grandes como para soportar este tipo de actitudes y en mi caso después de 34 años trabajando en medios he escuchado suficiente, ahora, como todos los fueguinos, quiero hechos.

“Lo que está mal, está mal no importa quien lo haga”.

Armando Cabral

Compilado de videos: gentileza Sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego.