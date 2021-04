LA VENTANILLA DIGITAL DE LA MUNICIPALIDAD YA CUENTA CON MÁS DE 23.000 USUARIOS

“La Municipalidad, a pedido del intendente Walter Vuoto, ha iniciado hace ya unos años un camino para convertirse en una ciudad inteligente. Si bien tuvimos que redoblar los esfuerzos debido a la pandemia, con más de 11.400 usuarios nuevos sumándose al sistema, hoy contamos con la totalidad de los trámites en formato digital, con la excepción de la renovación de las licencias de conducir que aún requieren presencialidad” explicó el Subsecretario de Coordinación de Gestión.

La ventanilla digital, además de agrupar todos los sistemas de turnos de las diversas áreas municipales, permite el acceso al pago de de todos los impuestos, patentes, habilitación comercial, etc. sin la necesidad de movilizarse. El Arq. Matach destacó que sumado al impacto que dicha iniciativa tiene en la vida de los vecinos y vecinas, existe también un beneficio de ahorro y cuidado de recursos. “Con la digitalización de los trámites, se integran las acciones municipales en la creación de expedientes virtuales y, con este nuevo método, se redujo considerablemente el uso de papel, llegando casi al 80%”.

“Desde la Subsecretaría de Coordinación de Gestión estamos muy conformes con el avance de la digitalización tanto de trámites como expedientes. No sólo es más ecológico, sino que nos permite trabajar de forma más eficiente”, sostuvo Matach.

Dirigiéndose a los vecinos que todavía no hayan utilizado la Ventanilla Digital les recomendó hacer la prueba, “es sencilla de operar y genera un ahorro de tiempo considerable a la hora de pagar impuestos o conseguir turnos para nuestras dependencias” finalizó el funcionario.