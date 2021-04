El legislador Federico Greve respondió a las declaraciones del dirigente Luís Sosa “Es una falta de respeto hablar del 2023 con la situación sanitaria que viven los fueguinos”

Rio Grande 20/04/2021.- El presidente del bloque de FORJA consideró que no es momento de hablar de candidaturas en 2023, ni siquiera para las elecciones de medio tiempo, ante la situación sanitaria que vive la provincia. Fue en respuesta al apoyo explícito que dio ayer el dirigente del gremio de Petroleros Privados a la eventual candidatura de Walter Vuoto a la gobernación. No descartó ir en alianza e incluso integrar el Frente de Todos, como ocurre a nivel nacional, pero son decisiones que tomará cada distrito, llegado el momento, dijo. Valoró el compromiso del gobierno nacional con la provincia luego de los anuncios de financiamiento para obras tanto de parte del Ministro Katopodis como de las autoridades del ENACOM, con el fin de terminar con el tendido de la fibra óptica.

Río Grande.- El presidente del bloque de FORJA, Dr Federico Greve, destacó por Radio Universidad 93.5 el compromiso del gobierno nacional con la provincia, a partir del anuncio de financiamiento nacional para llevar adelante distintas obras prioritarias. Entre ellas mencionó la finalización del tendido de la fibra óptica, con financiamiento de ENACOM por un monto de 400 millones. “La pandemia maximizó la necesidad de internet en todos los sentidos, porque se necesita conectividad para estudiar, para el trabajo diario y estar interconectados es un anhelo de la provincia desde hace mucho tiempo”, dijo.

“Los prestadores privados dejan bastante que desear con las inversiones, son multinacionales que toman decisiones que no pasan por la Argentina y poco les importa es el servicio para algunas áreas esenciales, como la policía o las escuelas. No sé decir los plazos de obra porque tiene su complejidad. Falta la iluminación de la fibra para empezar a trabajar con el servicio. La prioridad es conectar los servicios esenciales de la provincia, que los necesita la educación, la salud y la seguridad”, subrayó.

El 2023

En respuesta a las declaraciones del dirigente del gremio de Petroleros Privados, Luis Sosa, calificó como “una falta de respeto” hablar ahora del 2023, tras el apoyo explícito del sindicalista a una eventual candidatura de Walter Vuoto para la gobernación. Sosa además fue crítico de la falta de diálogo con el gobierno y el supuesto desinterés por el sector petrolero, teniendo en cuenta la desinversión de YPF y la intención de retirar la monoboya por donde se exporta el crudo: “Sosa habla desde su entidad gremial y nosotros vamos a interiorizarnos de esto, como lo hicimos con la rotura de la monoboya. Hubo gestiones del gobierno provincial para ponerla en funcionamiento, porque no era interés de YPF. Ante la insistencia y las gestiones se puedo hacer la reparación, que redunda en mayor recaudación de la provincia. Yo no tengo una relación cercana con Sosa pero sí conocemos a gente del rubro, y hay otros colegas del bloque que tienen contacto”, aseguró.

“Se han hecho gestiones de la provincia con las empresas y con el sindicato sobre la cantidad de personal residente en la isla, y llaman la atención determinadas declaraciones. No lo ciño tanto a la actividad del sindicato, porque se está hablando de política cuando hoy hay que ocuparse de la pandemia”, cuestionó.

“Para nosotros está muy lejos el 2023 y no es el momento de empezar a hablar ahora, cuando hay familias que se debaten entre la vida y la muerte. El Ejecutivo provincial tiene un trabajo diario por hacer para atender las necesidades que se tienen hoy. Esa es nuestra prioridad y lo demás es secundario”, sostuvo.

“Yo entiendo que algunos ya estén hablando del 2023 pero para mí no es momento. Para nosotros la prioridad es la situación sanitaria y las necesidades actuales, no las elecciones ni el candidato para el 2023. Es una falta de respeto hablar de esto con la situación sanitaria que viven los fueguinos”, fustigó.

Terra Ignis

Consultado sobre el proyecto de creación de la empresa de hidrocarburos, ratificó la “intención de tratarlo, como siempre lo hemos dicho. Recordemos que son cinco bloques los que tienen que acompañar la iniciativa. No sabemos si habrá un proyecto superador y la posición del bloque que represento es trabajar sobre esto. Más allá del proyecto, la posición política la venimos manifestando desde el primer día que asumimos en la Legislatura. Tenemos que trabajar con la oposición y ver si hay observaciones sobre el proyecto, que nosotros hemos mejorado. Hasta ahora no hemos podido lograr los consensos necesarios para emitir dictamen y avanzar con la creación de la empresa. Todavía nos resta avanzar con algunos bloques y lograr esos consensos para tener un dictamen. Luego habrá que ver si hay acompañamiento a la ley, más allá del dictamen”, observó.

Se le preguntó si ve difícil el acompañamiento en función del año político. “Eso se lo tenemos que preguntar a la oposición, porque nosotros no especulamos y queremos que el proyecto avance”, expresó.

FORJA y las alianzas

En cuanto a la actividad partidaria, como vicepresidente de FORJA a nivel nacional, se le preguntó cómo se trabaja para las elecciones nacionales. “Estamos aguardando los tiempos, a fines de abril o mayo estarían cerrando las alianzas o los frentes y nosotros vamos a ver de qué manera nos presentamos, si con una alianza provincial o nacional. FORJA forma parte del Frente de Todos en la Cámara de Diputados y no descartamos esa posibilidad. Esperaremos qué se manifiesta a nivel nacional y veremos cómo avanzamos a nivel provincial, porque se pueden continuar las alianzas o ampliarlas con partidos locales, como ocurrió con el MPF. Tenemos libertad de acción en este sentido, porque a nivel nacional en su momento participamos en el Frente de Todos y a nivel provincial competimos con el justicialismo. Será una decisión de cada distrito la mejor estrategia política para afrontar la elección”, dijo.

Respecto de si es posible que vayan juntos con el Frente de Todos en la provincia, respondió que “todas las posibilidades están y no descartamos nada. Hay incertidumbre para todos frente a la situación epidemiológica y la posibilidad de que se hagan o no las PASO y las elecciones nacionales en esta coyuntura. Yo veo más dudas que certezas para las elecciones de octubre y en mi opinión personal las PASO no deberían hacerse, pero no es una decisión que pueda tomar como legislador provincial. Será una decisión de los legisladores nacionales en función de la situación del país con la pandemia”, señaló.

“Nosotros estamos poniendo todos los papeles en orden para poder presentarnos, de acuerdo a la estrategia política que se lleve adelante. En la provincia tenemos alrededor de 800 afiliados, pero no nos basamos en la cantidad de afiliados en el trabajo que hacemos. No es obligación estar afiliado para participar de la vida interna del partido”, aclaró el legislador.

Visita del ministro de Obras Públicas

Tras el paso del ministro Katopodis y los anuncios de fondos nacionales, valoró “el apoyo del gobierno nacional, que es claro y ya lo manifestó el presidente en su visita. Los anuncios se van materializando a medida que se va pudiendo. Ya se ha llamado a licitación para la obra del puerto y se está adjudicando la obra para poder iniciarla, a diferencia de lo que pasó en otras gestiones donde se anunció la obra y no se llevó adelante. En este caso el 90% de los fondos los aporta la provincia y el 10% la nación, pero sin ese 10% la obra no se puede terminar. Uno necesita la ayuda y el 100% de los fondos”, dijo.

“Es necesario tomar decisiones a quienes nos toca estar en el gobierno provincial, como lo hizo el gobernador con la planta potabilizadora de agua, cuando decidió pagar con fondos propios una obra nacional para poder terminarla. Si hay algo que no le falta al Ejecutivo provincial es decisión política para llevar adelante los proyectos”, remarcó.

Actividad legislativa

Finalmente se refirió a los temas de la agenda legislativa. “Tenemos una actividad legislativa importante en las comisiones. Hemos citado al defensor federal a la comisión 1 para que nos venga a hablar sobre el proyecto de ley de cannabis medicinal, está pendiente la ley de paridad de género y queremos sacarla de una vez por todas porque es una de las pocas provincias que no la tiene. Estimo que en un par de semanas va a haber sesión, y se decidió postergar la fecha del 22 para avanzar con algunos dictámenes en comisión”, concluyó.

Fuente: provincia 23