El gobierno nacional tiene claro nuestro rechazo a la presencia de un socio de la OTAN en nuestro pais y en nuestra provincia.

El gobernador de la Provincia puso de manifiesto su rechazo y aclaro que no recibió al Almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de las fuerzas Armadas de Estados Unidos y al respecto sostuvo que “Nosotros no lo hemos recibido y no por capricho o porque uno se crea un revolucionario, no, es el responsable de todas las fuerzas americanas para el Atlántico Sur es el responsable de ese famoso submarino a propulsión nuclear que estuvo hace pocos días en las islas que realizo operativos conjuntos con el invasor, con Gran Bretaña quien se ha apoderado de una porción de nuestro pais de forma ilegitima, una porción de nuestra provincia, entonces la verdad es que uno no lo puede recibir con aplausos”.

El es un socio estratégico de gran Bretaña siendo socio de la OTAN; pero por otro lado es claro que desean tener una presencia militar fuerte en nuestra provincia y nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca. Ellos ya tienen una base en las islas al colaborar con Inglaterra, lo que ha crecido en los últimos años en el Atlántico Sur, es la presencia de Gran Bretaña y sus aliados, por eso lo menos que podemos hacer es expresar nuestro desagrado por su presencia en nuestra provincia.

Finalmente y en cuanto al recibimiento de Faller por parte del Ministro de defensa Agustín Rossi y si hay alguna comunicación respecto de la postura de Tierra del Fuego sobre Malvinas, el gobernador sostuvo que “entiendo que hay cuestiones protocolares y de hecho le entregó una escarapela con la forma de Malvinas, son gestos, ellos saben nuestra mirada, el gobierno nacional tiene clara nuestra mirada de rechazo a la presencia de Gran Bretaña acá y uno de sus aliados es estados unidos y el gobierno nacional tiene muy clara nuestra posición y las respeta. A veces hay cuestiones que son protocolares y uno las entiende, el gobierno nacional y el gobierno provincial anterior lo habrian recibido con aplausos, nosotros no, porque defendemos todos los dias nuestra soberanía”, fibalizó.

Fuente: https://radiocut.fm/