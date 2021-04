Chile prohibió la entrega de ayuda humanitaria a mas de 600 camioneros varados en Punta Delgada.

Por Armando Cabral

Rio Grande 27/04/2021.- Carabineros de Chile prohibió la entrega de alimentos a los mas de 600 camioneros varados en Punta Delgada. Según explicó Guillermo Vargas, Secretario de Prensa de esa organización, los permisos que se les habían otorgado para transitar, caducaron repentinamente, no les permitieron usar los celulares, si no hay un dialogo entre los presidentes de Argentina y Chile declarando esta situacion como catástrofe humanitaria ” no nos van a dejar ingresar nada”, remarco el dirigente quien se encuentra acompañado del Secretario General de Camioneros de Santa Cruz, el Secretario general Adjunto de camioneros de Tierra del Fuego y demás integrantes de la comisión directiva. En Chile les pidieron que hagan un paro nacional para que las autoridades tomen alguna medida y terminar con el conflicto.