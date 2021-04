Chile exigirá PCR negativo a todos los conductores que ingresen a su territorio y deja sin efecto cuarentena preventiva de 11 días.

Punta Arenas 09/04/2021.- En relación a la frontera terrestre con Argentina que nos afecta como región, el JDN de Magallanes informó mediante Resolución Exenta, con fecha 05 de abril de 2021, “que los conductores extranjeros no residentes de manera regular en el país, que ingresen a territorio nacional, por alguno de los pasos de la región, se les exigirá el portar Test PCR con resultado negativo, el que no podrá exceder las 72 horas antes del inicio del viaje al punto de origen”.

La Jefatura de la Defensa Nacional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, informa que lamentablemente hemos sufrido un retroceso en las siguientes comunas de la región, Cabo de Hornos, de Fase 4 a Fase 3, desde el jueves 01 de abril del 2021, Puerto Natales, de Fase 3 a Fase 2, desde el jueves 08 de abril y Porvenir de Fase 4 a Fase 3, en el “Plan Paso a Paso”, por lo cual se insta a la ciudadanía a continuar respetando las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad respectiva; del mismo modo, se recuerda dar cumplimiento al aforo de personas, de acuerdo a la fase de su respectiva comuna.

Además, a nivel nacional se informó que, a partir de este lunes 05 de abril del 2021, se “ADELANTÓ” el “TOQUE DE QUEDA” para todo el territorio nacional, desde las 21:00 a 05:00 horas.

Respecto al “CIERRE DE FRONTERAS”, según lo dispuesto por el Ministerio de Salud,este será efectivo durante todo el mes de abril a nivel nacional. En relación a la frontera terrestre con Argentina que nos afecta como región, el JDN de Magallanes informó mediante Resolución Exenta, con fecha 05 de abril de 2021, “que los conductores extranjeros no residentes de manera regular en el país, que ingresen a territorio nacional, por alguno de los pasos de la región, se les exigirá el portar Test PCR con resultado negativo, el que no podrá exceder las 72 horas antes del inicio del viaje al punto de origen”.

A su vez, la autoridad sanitaria de Magallanes, dispuso que a contar del día jueves 08 de abril de 2021, comienzan a regir las nuevas medidas para el ingreso a la región, exigiendo que toda persona que ingrese deberá presentar examen PCR negativo, lo que incluye a los residentes, dejando sin efecto la opción de efectuar una cuarentena preventiva de 11 días.

“Como región, no bajemos los brazos y hagamos el esfuerzo por mantenernos en Fase 3 por ti, por tu familia y por todos”.

Punta Arenas, 09 abril 2021