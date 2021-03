Pilotos, mecánicas, ingeniera y jefa de equipo: cómo es la primera escudería femenina del automovilismo argentino

El automovilismo es un deporte inclusivo que permite la competencia directa entre hombres y mujeres. Sin estereotipos ni prejuicios, este deporte dio otro paso importante. Se trata del primer equipo femenino de competición en la Argentina. El Vitarti Girls Team correrá en el Top Race Junior, la división menor del Top Race, y debutará el 4 de abril en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Tiene confirmadas dos pilotos (se sumarían otras), dos mecánicas, una ingeniera y la directora del equipo. Infobae habló con algunas de ellas, que contaron cómo nació este proyecto en el que piensan ir a fondo.

“El proyecto comenzó en abril del año pasado, cuando empezamos a tener más tiempo por el parate por la pandemia. Hacía rato que quería hacer algo con las mujeres, las venía invitando a la categoría, pero no se daba por cuestiones presupuestarias. Bueno, empezamos a hablar y decidimos juntarnos para que esto tome fuerza. No era novedad que una mujer corra en autos porque ya hay más de 150 en el país en diferentes categorías, inclusive en el karting. Pero sí era una novedad que estén todas juntas en un mismo equipo y que haya apoyo femenino también en la parte técnica o en lo deportivo”, explica Tamara Vital, quien le dio forma al equipo y es su directora.

“Cuando la pandemia nos dio un respiro y se pudo volver a la actividad decidimos probar con la piloto Rocío Migliore en Paraná; la prueba fue excelente. Las chicas recibieron de gran manera el mensaje de lo que queríamos hacer en el equipo, de lo que queríamos armar y a dónde queríamos llegar. En febrero probamos un Top Race Junior en Buenos Aires y luego hicimos otra prueba en La Plata a comienzos de marzo con Agustina Mattio y Valentina Funes, cuyo caso es para destacar porque viene del karting y por primera vez se subió a un auto de turismo. Y lo de Agustina no nos sorprendió porque sabemos que es prolija y rápida. También se sumó Candela Riestra”, agregó.

Tamara Vital en primer plano y las otras integrantes del equipo (Vitarti Girl’s Team). Tamara Vital en primer plano y las otras integrantes del equipo (Vitarti Girl’s Team).

El equipo tiene sede en Campana y también tiene una ingeniera, Estefanía Onorio. También apuntan a sumar una psicóloga deportiva. Por el momento, están confirmadas como pilotos Rocío y Valentina, y trabajan para reunir el presupuesto que les permita incluir a Agustina y Candela. El costo operativo (todo concepto) por fecha de un auto del Top Race Junior rondaría los 450.000 pesos.

Por su parte, la santafesina Migliore, una de las que empezará al volante, cuenta cómo fueron sus inicios: “Empecé corriendo en karting a los cinco años y luego tuve algunas competencias esporádicas en autos de techo, pero siempre complicada con el presupuesto. Ahora pasé al Procar 2000 (categoría zonal) con un Opel K 180 donde ya hicimos dos podios el año pasado en las dos carreras que hicimos. Tamara nos trató de juntar y acá estamos”.

Sobre lo que viene, sostiene: “Las tres pilotos estamos acostumbradas a correr entre hombres y creo que no es un obstáculo eso. Pienso que podemos tener buenas actuaciones porque hay varios años detrás”.

El Top Race Junior es la tercera categoría del Top Race. Consiste en una promocional donde se forman pilotos que hacen sus primeras armas a nivel nacional. Todos los coches usan el mismo motor, suspensiones, gomas y otros elementos. Lo que cambian son las carrocerías y las chicas representarán a Chevrolet. Que los autos sean casi todos iguales potencia el factor humano en la conducción de los pilotos.

La escudería tiene por ahora dos mecánicas confirmadas, Victoria Pascual y Paula Salazar. Ellas contaron por qué se involucraron y respondieron sobre otros temas.

Victoria: “Siempre me gustó el automovilismo. Hice un curso de mecánica de competición y trabajé un año en un equipo del GT 2000. Cuando me enteré de esto quise sumarme porque es una gran posibilidad de empezar en el ámbito nacional”.

Paula: “Desde que nací que estoy en el automovilismo por mi papá (es piloto y preparador). Cuando terminé el colegio me dediqué a estudiar ingeniería mecánica. Mi vida se basa en el automovilismo y es a lo que me dedico y quiero trabajar de esto. Es una muy buena idea que seamos todas mujeres porque no es algo que está muy visto acá. Cuando hay una sola chica que corre tiene todas las miradas encima, mucha presión o es la nota de color. Yo creo que esto nos va ayudar entre todas, poder construir sin que haya machismo”.

El trato del ambiente:

Victoria: “Nunca sentí discriminación y siempre me trataron con toda la buena onda. Acá en el Top Race hemos recibido muchos consejos”.

Paula: “Dentro del automovilismo cada vez nos integran mucho más y te dan la posibilidad de ganar experiencia y mejorar. Tal vez hay malos comentarios de la gente de afuera del ambiente, que no nos conocen o que subestiman mucho a las mujeres, pero sin estar en nuestro ambiente”.

Las dos mecánicas, Paula Salazar (izq) y Victoria Pascual (der) en los boxes del Autódromo de Buenos Aires en la última fecha del Top Race. Las dos mecánicas, Paula Salazar (izq) y Victoria Pascual (der) en los boxes del Autódromo de Buenos Aires en la última fecha del Top Race.

El lugar que ganó la mujer:

Victoria Pascual: “Está muy bueno y a mí me interesa la igualdad y está bueno que tengamos cada más lugar y demostrar que podemos hacer las mismas cosas que los hombres”.

Paula: “Es como una evolución porque la mujer estuvo siempre atrás, con esposas de pilotos que se subían de acompañantes y que nadie se enteró porque en ese momento no se difundía o porque no estaba muy bien visto. Está bueno que se vea que la mujer puede estar a la par del hombre en este deporte”.

Sus objetivos:

Victoria: “Por mi parte, hacer lo mejor para que las chicas puedan estar entre los diez mejores lugares. De ahí ir mejorando y, si se puede, ganar una carrera, mejor, y por qué no pelear un campeonato. Igual es todo paso a paso”.

Paula: “Aprender, ganar experiencia y tengo como objetivo general que esto pueda perdurar en el tiempo, que no sea un equipo que una vez se hizo y punto, sino que quede en el tiempo”.

La prueba en La Plata. A la izquierda está Estefania Onorio, la ingeniera del equipo (Vitarti Girl’s Team). La prueba en La Plata. A la izquierda está Estefania Onorio, la ingeniera del equipo (Vitarti Girl’s Team).

En una de las pruebas todas las integrantes pudieron trabajar juntas por primera vez. Fue en el Autódromo de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez donde esa experiencia inicial fue positiva. “En ese ensayo en Buenos Aires las mecánicas ya tuvieron la posibilidad de trabajar. Todas tienen experiencia en automovilismo zonal, pero hubo que pulir algunas cosas de cara al Top Race”, indica Tamara.

“Nuestro objetivo es poder integrar a todas las chicas que vienen de afuera o las que no tienen posibilidad de debutar en el automovilismo porque tal vez no tienen contacto o no se animen a golpear puertas en un taller o si bien golpean puertas son rechazadas, hoy queremos darles el lugar”, concluyó.

En este contexto, también se confirmó que en el Top Race Series, la categoría intermedia, competirá esta temporada Ianina Zanazzi en el equipo Pfening Competición. Se trata de la primera mujer que le ganó a los hombres en una carrera a nivel nacional en pista, en Río Cuarto en 1999 en la extinta Fórmula Súper Renault.

Atrás quedaron los tiempos y prejuicios en el que los ruidos de motores y manos engrasadas eran solo cosa de hombres. El equipo Vitarti Girls Team no solo busca hacer historia con la primera escudería femenina en el automovilismo argentino. Aspira a que este proyecto sea una plataforma para que más mujeres se integren a la actividad y ratificar lo inclusivo que es este deporte.