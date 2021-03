Directores de ecuelas publicas cuestionar a gobierno y a SUTEF pero adhirieron al paro.

Río Grande, 01 de marzo de 2021.-

Los Rectores/Directores de los Colegios de Gestión Pública de la Provincia de Tierra del Fuego, hacen llegar por este medio, a los integrantes de la Comunidad Educativa de cada una de las Instituciones los fundamentos por los cuales en el día de la fecha adhieren a la medida de PARO, considerándolo un derecho de la clase trabajadora y bajo resguardo gremial brindada por la entidad que ha propuesto la medida de fuerza para el día de la fecha.

Si bien es la mesa paritaria, el espacio en el que se discuten los temas concernientes a la cuestión salarial, lo que oportunamente nos recalcó el Secretario de Educación Prof. Pablo López Silva en Mesa de Rectores, consideramos y ratificamos en esta oportunidad, no sentirnos representados en la misma, ni por los paritarios de gobierno, ni del gremio; entre los cual se está llevando a cabo la discusión de la nueva propuesta salarial.

Por una parte, no compartimos la actitud ni postura que mantiene la entidad sindical/SUTEF, respecto de no poner palabra en ninguno de sus escritos en relación a la propuesta del gobierno de llevar adelante el achatamiento de la pirámide salarial, lo que indica a las claras que el gremio que dice contar la “…con la mayor representación …”, no considera a los Directores, Rectores, Vicedirectores, Coordinadores de Ciclo, ni como docentes y a los cargos jerárquicos, como parte de la carrera docente. Es así que tanto el gobierno en la pobreza de su propuesta como el sindicato en su silencio, no hacen más que reflejar la lógica ideológica que sustentan respecto de lo que significa un cargo jerárquico al interior de una institución educativa, despojándolo de las responsabilidades, compromiso, experiencia y capacidad de organización y consenso, que implica los cargos de gestión.

Es por lo expuesto que, si bien utilizamos el recurso de la medida de fuerza, los abajo firmantes, no aceptamos la propuesta salarial del gobierno ni su intencionalidad de hacer desaparecer el ítems jerárquico de la grilla salarial; por otro lado no apoyamos la falta de palabra del SUTEF no solo por todo lo expresado en este escrito, sino también en su postura de considerar que los Directores y Vicedirectores somos “patrones de estancia” a los que oportunamente el Secretario General amenazó públicamente con denunciar de persecución laboral.

Sin otro particular, saludamos a todos ustedes atentamente. –

Prof. Susan Jil Mandujano- Colg. Provincial “Cmte. Luis Piedrabuena”