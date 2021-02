Declaraciones de la epidemióloga del Municipio, Adriana Basombrío HISOPADOS INTENSIVOS: “VAMOS A SEGUIR CON ESTA METODOLOGÍA”

La profesional remarcó que “se pensó hasta el más mínimo detalle para que todo saliera bien y el resultado fue bueno, no hubo aglomeración de personas y la gente respetó las medidas de prevención como el distanciamiento”.

En diálogo con FM Master’s expresó que “las personas que se acercaron venían con síntomas, se realizaron 130 hisopados y 36 resultaron positivos”, lo cual “es un número alto para una jornada”.

Explicó, además, que “luego del hisopado se realiza la distribución de los resultados, primero a las personas que dieron positivo y luego al resto” y también “se informa sobre los casos a la Provincia y se cargan en el sistema oficial a nivel nacional, y se confeccionan los certificados de aislamiento obligatorio”.

A ello sumó que “organizamos un equipo de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que mantiene un contacto diario con la gente que resultó positiva, para realizar un seguimiento y tomar decisiones en base a las evaluaciones”.

Basombrío sostuvo que el hisopado intensivo “se pensó como una variante del DetectAR, programa con el que veníamos trabajando desde octubre” ya que “con el paso del tiempo los encuestadores, al ir casa por casa, encontraron mucha gente aislada o que había tenido COVID”, y por ello “nos pareció que había que darle un giro a lo que veníamos haciendo, ofreciendo la posibilidad de que la gente con síntomas se hisopara voluntariamente”.

“Nos fue muy bien y vamos a seguir con esta metodología”, estimó, y destacó que “la gente se siente acompañada con este tipo de acciones”.

Finalmente, sobre los plazos del aislamiento la epidemióloga del Municipio indicó que “es de diez días para la gente con síntomas desde el día que los mismos aparecen, porque el virus ya está en el organismo y se sabe que a partir del día diez la persona no transmite el virus”, mientras que “si el conviviente con la persona positiva se hisopa y da negativo o no se hisopó, el aislamiento es de siete días”.