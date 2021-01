SECRETARIO ANDRÉS DACHARY: “EL MUNDO YA NO TOLERA LA PREPOTENCIA” COLONIALISTA

Rio Grande 03/01/2021.- _El 3 de enero de 1833, a pesar de estar en plena paz y amistad con nuestro país, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ocupaba por la fuerza nuestras Islas Malvinas, expulsando a las autoridades y a la población argentina de las Islas. Desde ese momento la Argentina no dejó de protestar nunca dicha acción contraria al derecho internacional, encontrando el silencio y la intransigencia imperial británica que hacía oídos sordos a los justos reclamos de una joven Nación.

El Secretario de Malvinas, AIASyAI, Mg. Andrés Dachary, recordó que “cada 3 de enero se renueva una de las páginas más tristes de la historia de nuestro país y en especial de nuestra provincia. El dolor que esto nos genera sólo cesará en el momento que recuperemos el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”.

Desde ese día de 1833, las islas fueron ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas legítimamente allí establecidas, reemplazándolas por súbditos de la potencia ocupante. “El Reino Unido no solamente ha violado sistemáticamente decenas de Resoluciones de las Naciones Unidas en torno a la disputa de soberanía, sino que se ha burlado de la comunidad internacional en su conjunto con el incumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las normas básicas del derecho internacional. Estamos convencidos que el mundo, ahora que nuestro país ha retomado la senda de Malvinas como Política de Estado, no tolera ni tolerará más dicha prepotencia”, detalló Dachary.

A su vez el titular de la Secretaría de Malvinas, reflexionó que “a pesar del contexto adverso, el año pasado se ha logrado avanzar muchísimo en materia internacional y esto se ha traducido en la recuperación de los apoyos de diversos organismos multilaterales y, si a esto le sumamos la salida del Reino Unido de la Unión Europea, transitamos una situación completamente distinta en torno al reclamo en función a lo que pasara hace pocos años atrás, lo cual debe animarnos a profundizar cada vez más las acciones, para que finalmente la Resolución 2065 (XX) sea plenamente cumplida”.

La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina, encuadrando el caso de las Islas Malvinas como una situación colonial, que debe ser resuelta teniendo en consideración lo expresado en la Resolución 1514 (XV), donde se estableció el objetivo de eliminar toda forma de colonialismo.

El Secretario Dachary detalló que “hace décadas que se ha iniciado la decadencia del imperio británico. La forma en las cual se han dado las negociaciones en torno al ‘Brexit’ no han hecho más que confirmarlo. Esto representa una oportunidad única para la Argentina, para terminar con la ruptura de su integridad territorial que representa convivir con una parte del país invadido y en la cual, además, todas sus riquezas son sistemáticamente saqueadas”.

Finalmente, el Mg. Andrés Dachary mencionó con firmeza que “muchas veces a lo largo de la historia de la disputa hemos tenido oportunidades que hemos dejado pasar, depende de nosotros que esta vez esto sea aprovechado, con un trabajo serio en el cual cualquier interés menor sea dejado de lado, para que la tan anhelada recuperación definitiva del ejercicio de la soberanía sobre nuestros territorios se transforme en una realidad”.