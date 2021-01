La esposa de Boudou es asesora en Diputados: ¿Cuánto cobra?

Apesar de la condena firme por corrupción, confirmada por la Corte Suprema, Amado Boudou y su familia siguen viviendo cómodamente con más de medio millón de pesos por mes del Estado nacional. Es que él cobra $420 mil por la pensión vitalicia para los ex vicepresidentes. Pero su mujer no se queda atrás: Mónica García de la Fuente tiene un importante sueldo de la Cámara de Diputados.

Desde marzo de 2020, la ex legisladora mexicana cobra como asesora de la cámara baja, asignada al Frente de Todos. En la categoría A3, en planta transitoria, la mujer percibe $ 117.590 en bruto, según la escala salarial que maneja el gremio. Fuentes internas aseguran no haberla visto nunca en el Congreso. “Por eso está asignada al bloque y no a un diputado en particular. Para no tener que declarar días y horas de trabajo”, asegura un empleado del Congreso. Tampoco figura como autora de algún paper en la página oficial

A la psicóloga oficial del caso Boudou, encargada de realizar la pericia para ver cuánto podía influir en la familia la vuelta a prisión, García de la Fuente le aseguró que sin la presencia del ex funcionario ella no podría trabajar, ni en formato home office. Según su declaración pasa seis horas al día frente a la computadora y, mientras tanto, él cuida a su hijos. Los pequeños Simón y León son el escudo perfecto en el intento de Amado de conservar su libertad.

A pesar de la sorpresa, no es la primera vez que la mujer de Boudou tiene un contrato con el Estado: ya fue asesora en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, en 2018 y 2019. La ex legisladora mexicana también logró abrirse su camino en la política local.

Fuente: perfil.com