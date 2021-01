BERTONE: “TENER AL GOBERNADOR CON EL SUELDO MÁS ALTO DEL PAÍS DIFICULTA IR A PEDIR ASISTENCIA EN NACIÓN”

En una entrevista por Radio Nacional Río Grande, la exgobernadora y actual diputada nacional Rosana Bertone destacó la fortaleza del Gobierno nacional en un año muy difícil, y mencionó que “los 3 ejes de gestión en esta etapa son seguir cuidando la salud de la gente, reactivar la economía y levantar a la gente que está en situación de pobreza”; y detalló que “los proyectos que envió el presidente al Parlamento son proyectos ligados a la producción y al trabajo.” En ese orden explicó que “Alberto Fernández firmó dos decretos estableciendo un temario para sesiones extraordinarias que apuntan precisamente a esos objetivos que nos involucran a todos los funcionarios y legisladores.”

Bertone criticó a la oposición nacional señalando que durante la pandemia “hubo una oposición irracional en contra del plan de vacunación; no hubo ni solidaridad ni responsabilidad.”

Con relación al Gobierno provincial, la Legisladora nacional expresó que “Melella le dio más poder a los que ya tenían poder, y sus dos objetivos fueron aumentar su sueldo y el de sus funcionarios un 230 % y poner a su socio político en el Superior Tribunal”, por lo que consideró que se trata de “un gobierno de corporación”.

“Tener al gobernador con el sueldo más alto del país dificulta ir a pedir asistencia a Nación, porque las demás provincias miran estas cosas, no es que porque somos una isla no nos miran”, dijo.

También criticó que “no hay un plan de desarrollo ni un plan de obra pública, y esto no lo digo yo sino que lo dijo la propia UOCRA y los números muestran que Tierra del Fuego es la provincia donde más cayó el consumo de cemento del país.”

“Critican la deuda que tomamos pero las únicas obras que hay son las que dejamos nosotros con esos recursos, porque no hay proyectos ni ideas nuevas”, explicó Bertone. y agregó que “durante nuestra gestión las obras generaban un movimiento económico y mano de obra para complementar el movimiento que genera el sector industrial.”

En otro orden, señaló que “los números de fallecidos por habitante de Tierra del Fuego están entre los más altos del país y eso nos tiene que dar para pensar; acá lo que pasó es que el gobierno priorizó sus propios objetivos corporativos y desatendió la gestión de la pandemia.”

“Todos los días muere un vecino o alguien conocido, es un duelo permanente, no podemos naturalizar tanta muerte porque cada persona es única, es muy doloroso”, finalizó.