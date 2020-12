WALTER VUOTO UN AÑO EN EL QUE TODO CAMBIÓ

Nos enfrentamos a nuevos dilemas y a la necesidad de coordinar todas las fuerzas de nuestra sociedad para reducir el riesgo y aumentar nuestra capacidad de respuesta.

Así construimos un Polo Hospitalario, que es modelo a nivel nacional, producimos alcohol desinfectante, acompañamos a los comercios y pymes con medidas económicas concretas, entregamos kits sanitizantes, desinfectamos los espacios públicos, unimos a las voluntarias y voluntarios comprendiendo que nadie se salva solo, acompañamos a las familias que se quedaron sin ingresos y estuvimos muy cerca de nuestros adultos mayores, entre otras tantas medidas adoptadas.

Nos pusimos al frente del problema y nos unimos bajo la consigna de que “ocuparse es prevenir”, porque solo intentando estar un paso adelante íbamos a poder minimizar los impactos y cuidar a nuestra gente.

Lamentablemente, muchos de nuestros vecinos y vecinas se contagiaron y algunos no pudieron ganarle a la enfermedad, dejándonos un dolor y una tristeza muy grande. Todos y todas hemos perdido a alguien que queríamos y valorábamos. Por eso, les mando un abrazo muy fuerte a todas aquellas familias, en cuya mesa quedó un espacio vacío.

La salida de esta crisis está cerca. Con la vacuna, podremos dejar atrás este año tan difícil, pero que también nos enseñó la importancia de la familia, de los amigos, de los seres queridos, de la escuela, del club del barrio, de hacer deportes, de poder abrazarnos, de poder besarnos y tendernos la mano fuerte.

Cuando más pronto está de amanecer, más oscura es la noche. Por eso, hoy más que nunca cuidémonos y cuidemos a los y las que queremos. No bajemos la guardia, que todavía esto no terminó.

Estoy seguro que el 2021, será un gran año para nuestro país, para nuestra provincia y para los vecinos y vecinas de nuestra querida ciudad de Ushuaia. Tengo una gran esperanza y mucha fe en que unidos vamos a volver a levantarnos y a ponernos manos a la obra para la reconstrucción de la Argentina.

Gracias a todo el equipo de personas comprometidas y con profundo sentido de lo público, que me acompaña desde la gestión municipal. Nada de todo esto hubiera sido posible sin ellas, ni ellos.

Y gracias, sobretodo, a cada uno de los vecinos y vecinas que día a día nos dan el aliento y la confianza para seguir, marcándonos el camino, señalándonos los errores y reconociéndonos los aciertos; con la generosidad, el amor y la bravura que solo el pueblo de Ushuaia, tiene.

A la adversidad, hay que insistirle. Somos Ushuaia y vamos a volver a levantarnos. Como lo hemos hecho siempre, y como lo vamos a volver a hacer.

Walter Vuoto