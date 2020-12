Oficialmente quedó inaugurada la plaza del Barrio “9 de Octubre” en Tolhuin HARRINGTON: “REALMENTE CREO EN LA POLÍTICA PÚBLICA Y CREO QUE A ESTO VINIMOS, A CONSTRUIR DERECHOS PARA LOS PIBES”

Por motivos de público conocimiento, el acto inaugural se desarrolló con convocatoria reducida y se repartieron regalos para los niños y jóvenes presentes.

El evento contó con la presencia del Intendente Daniel Harrington, la Presidenta de la “Comisión de Obras Públicas” Concejal Rosana Taberna, el Concejal Matías Rodríguez y el Gabinete Municipal.

Con mucha emoción, el mandatario del Ejecutivo Municipal dirigió unas palabras frente a este momento histórico expresando: “Realmente creo que en la política pública, creo que a esto vinimos, a construir derechos para los pibes, para las familias, los barrios. En esta plaza, el presupuesto y la arquitectura no van a tener sentido si los pibes y las familias no lo disfrutan y lo cuidan. Todo lo que el Municipio pueda hacer para esto, se los garantizo que lo vamos a hacer, y lo vamos a ir demostrando, esto se va a ir replicando cada barrio. Es momento de construir un Tolhuin distinto, de construir futuro. Pero nosotros no lo vamos a hacer solos, sino con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Desde el empleado municipal, el Concejo Deliberante, padres, abuelos, mamás, papás, todos. Es la única manera de hacer y poner a Tolhuin en el lugar que se merece”.

Finalizando el acto inaugural, desde el Municipio se repartieron pelotas para que los niños y jóvenes presentes puedan jugar en las canchas de fútbol y basquet, acompañados de personajes infantiles que alegraron la tarde.