Legislatura sin debate de presupuesto hasta que el ejecutivo envié la información sobre 6000 millones de coparticipacion que no fueron incluidos.

Ushuaia 13/12/2020.- El Legislador federico Sciurano UCR, presidente de la Comisión 2 de economía y presupuesto habló puntualmente de los casi seis mil millones de coparticipación incluidos en el presupuesto nacional, que no fueron contemplados en el proyecto del gobierno. También tuvo en cuenta las negociaciones del Ministro de Economía para refinanciar la deuda tanto con el gobierno nacional como con los acreedores externos, dado que figuran siete mil millones en el proyecto. Ambos factores incidirían en el déficit proyectado para el 2021 y “es condición sine qua non” que se envíe la adecuación para continuar con el debate. “En la medida que la Legislatura no reciba estas modificaciones, no va a haber charlas formales sobre el avance del presupuesto”, sentenció.

Río Grande.- El legislador del bloque UCR Federico Sciurano, presidente de la comisión de presupuesto, fue consultado por Radio Universidad 93.5 sobre la posibilidad de aprobar el proyecto de presupuesto 2021 este año, dado que ha finalizado la ronda de reuniones.

“Depende mucho del compromiso del gobierno de la provincia que el presupuesto se apruebe –sostuvo-. La comisión de presupuesto le ha hecho llegar al Ministerio de Economía el pedido de modificación del proyecto original. En función de esa modificación hará la evaluación la Legislatura. El punto más importante está vinculado con los recursos y con el déficit. Del presupuesto nacional surge que en los recursos estimados por el gobierno de la provincia hay un incremento de aproximadamente 5 mil millones de pesos. Es decir que el gobierno nacional prevé enviar casi 6 mil millones de pesos más. Nosotros le pedimos al gobierno que haga este ajuste y reevalúe el déficit, teniendo en cuenta que existe la intención también de reestructurar la deuda. Hay unos 7 mil millones de pesos previstos para el pago de la deuda, que incluye deuda nacional e internacional, y hemos pedido la reevaluación. Es una condición sine qua non incorporar esos casi 6 mil millones de coparticipación para poder avanzar en un dictamen de comisión y aprobar el presupuesto enviado por el Ejecutivo”, manifestó.

“El ministro planteó la posibilidad de renegociar parte de la deuda con la nación y de los bonos en dólares, y esperamos recibir un esquema financiero adecuado y más cercano a lo que va a pasar durante el 2021. En la medida que la Legislatura no reciba estas modificaciones, no va a haber charlas formales sobre el avance del presupuesto”, advirtió el radical.

Consultado acerca de si está contemplado el pago del convenio chino, que implicaría unos 3 mil millones de pesos, indicó que “son más de 30 millones de dólares que en su momento depositó la empresa en las cuentas de la provincia y hay un tema por resolver. El gobierno firmó un decreto en las últimas semanas vinculado con esta situación, y no da por terminado el tema sino que habilita la posibilidad de encontrar un punto de acuerdo. Sería interesante escuchar al Ministerio de Economía o a alguien del gobierno sobre esto. El Fiscal de Estado lo planteó cuando fue convocado para debatir el proyecto de creación de Terra Ignis, e hizo mención a esta situación que todavía está pendiente y esperemos que termine bien”, dijo.

Con respecto a Terra Ignis, “hubo algunas modificaciones que planteó el oficialismo pero no hay nada significativo como para que haya un avance del proyecto. Sé que hay una intención de volver a trabajar sobre este tema, pero no sé todavía cuáles serán los parámetros de estas conversaciones. Seguramente si esta situación vuelve a reflotarse va a tener estado público”, observó.

Obra Pública

En materia de obra pública, la ministra Gabriela Castillo planteó una inversión de 5 mil millones para el año próximo, pero persiste el reclamo de las empresas por deudas de larga data, aunque no fue tema debatido en la Cámara. “La ministra habló fundamentalmente de lo que prevén ejecutar el año que viene, que son 5.800 millones de pesos, pero no se la consultó sobre la deuda pendiente con las empresas. Son cuestiones que se pueden consultar más allá del análisis del presupuesto 2021. Todos estamos muy atentos en función de las ejecuciones presupuestarias y es interés de la Legislatura conocer la evolución en esta materia”, afirmó.

Remanente de los bonos

Respecto de los dólares que quedan de la deuda contraída por 200 millones, dijo que “el banco nos confirmó que tiene más de 120 millones de dólares depositados que los están haciendo trabajar financieramente. Esto se ve en los boletines oficiales y hay un recurso financiero que está generando cierto movimiento económico que el gobierno está utilizando y surge de esas colocaciones de los 120 millones de dólares”.

La pandemia sin fin

A modo de evaluación del año que está por finalizar y análisis de las perspectivas para el 2021, Sciurano manifestó que “todos sabemos que este fue un año muy difícil, para la actividad pública y la privada. Yo también me dedico a la actividad privada y hemos tenido que recurrir a mecanismos que normalmente no se utilizaban. El 2021 también va a ser un año difícil y hay que ser responsable en el mensaje que tenemos que dar con respecto a esto. Desde finales de marzo comenzamos a plantear con Liliana Martínez la necesidad de buscar un paquete de contención económica para el sector privado, porque veíamos lo que iba a pasar en 2020, y por primera vez el sector público salió a sostener al privado con el programa PROGRESO desde el gobierno provincial, y desde nación con cada uno de los programas que implementaron para sostener el empleo. Tierra del Fuego tiene unas 45 mil personas que dependen del empleo privado y, si no hubiera una acción para sostener esa estructura, no podríamos medir el impacto que se hubiera generado. Era necesario actuar con sensibilidad social y con inteligencia, para estar a la altura de la crisis que todavía estamos viviendo”, dijo.

“Costó un poco aceitar los mecanismos para que la gente pudiera acceder a la asistencia, pero tengo que reconocer que a partir de algunos reajustes que se hicieron en el Ministerio de Producción fue mucho más sencillo para la gente. Este programa no resuelve el problema, que es estructural y lo vive el planeta, no sólo nosotros; pero apuntamos a seguir manteniendo la capacidad productiva para cuando pase la pandemia, y no encontrarnos con miles de personas que perdieron su trabajo. Hay mucha gente que perdió su empleo pero hubieran sido muchos más si el Estado no hubiera actuado de la manera que actuó”, aseveró.

Marcó una crisis particular en la capital fueguina, que se va a extender al menos hasta mediados del año próximo: “Ushuaia tiene una dependencia muy grande del turismo y nunca se pensó en una crisis de estas características, porque la actividad se paró de golpe a mediados de marzo, no hubo temporada de invierno, que genera un movimiento económico muy significativo. Entre 18 y 20 mil personas dependen directamente del turismo en Ushuaia y la temporada de invierno fue nula. Cuando proyectamos la temporada de verano, de más de 400 atraques que teníamos en el puerto no vamos a tener ninguno. Ushuaia recibe mucho turismo de Norteamérica y de Europa que este año tampoco va a estar, porque Argentina tiene sus fronteras cerradas. Vamos a recibir turismo nacional, que tiene características distintas. La Argentina necesita dólares y tener turismo internacional permite que el país reciba parte de esos dólares, que no van a estar este año”, expresó.

“Si se puede empezar a vacunar en diciembre, con suerte en julio de 2021 podremos empezar a pensar en un movimiento de la actividad turística similar al que estábamos acostumbrados, y va a ser un impacto negativo para la gente que vive del turismo”, concluyó.

Fuente:fm93.5