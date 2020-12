CONFIRMAN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE FRONTERA, REQUISITOS PARA VIAJAR POR TIERRA UN DOLOR DE CABEZA ADEMAS COSTOSO.

Del encuentro participaron autoridades, tanto argentinas como chilenas, para coordinar cada uno de los requisitos que se solicitarán a quienes transiten por la frontera.

Al respecto el Secretario confirmó que “el paso San Sebastián se encontrará habilitado desde las 8 de la mañana hasta las 20, con las salvedad que el egreso será solo hasta las 15 horas” y agregó que “en Chile rige el toque de queda hasta marzo a partir de las 20 es por este motivo que se calculan 5 horas para arribar al paso de Monte Aymond”.

Asimismo, Facio recordó que existen nuevos requisitos para poder transitar y comentó que “en la frontera se realizará un control de temperatura y además es fundamental que las personas que decidan viajar completen los formularios previos a comenzar el viaje para que los trámites fronterizos sean más agiles”.

Los requerimientos para poder salir de la Isla son los siguientes: para la Argentina se deberán completar el Permiso de Circulación Nacional que se debe tramitar en la página web https://www.argentina.gob.ar/verano o descargando la aplicación Cuidar y la Declaración Jurada de egreso e ingreso (ambas para el caso de los fueguinos) de migraciones que también se tramita vía web a través de la página www.argentina.gob.ar/interior/migraciones.

Por su parte las autoridades chilenas confirmaron que se tendrá que completar una declaración jurada, con un máximo de 48 horas antes de comenzar el viaje y también tienen una vigencia de 2 días, ingresando https://www.c19.cl/es.html.

En el mismo sentido, el Funcionario precisó que “las declaraciones juradas para ambos países deberán ser completadas por cada una de las personas que integren el grupo de viaje” y añadió que “en cuanto alimentos, estará permitido llevar carnes sin hueso y fiambres cocidos y frutas enlatadas y pasteurizadas, junto con bebidas”.

De la reunión, además, de la Secretaría de Protección Civil, participaron autoridades de Migraciones, Aduana, Gendarmería Nacional Argentina, Coordinación de Límites y Fronteras, tanto nacional como provincial, por parte de nuestro país y de Chile lo hicieron la Policía de Investigaciones y la Coordinación de Frontera a cargo de Patricia Guzmán.

Por otra parte, el funcionario provincial comentó que “si bien existen comunicaciones extraoficiales con la provincia de Santa Cruz, todavía no hay confirmación de lugares donde los vecinos de Tierra del Fuego puedan realizar las paradas de descanso habituales”.

N de la R: se nos ocurren varias preguntas respecto del cruce por Chile, que pasa en caso de, un día de vientos como viene ocurriendo desde hace un mes, donde las barcazas no navegan por razones obvias, como se hace para llegar a las 15 hs en caso del regreso y lo mismo ocurre con la salida para llegar a monte Aymond, además el costo del cruce aumentó de 1800 pesos en enero a mas de 3000 por auto, las camionetas pagan mas. No hay lugares donde detenerse a descansar en el viaje, en Santa Cruz no está confirmado que haya lugares, en Chubut, Comodoro Rivadavia la policía te acompaña en el cruces de la ciudad pero no se puede permanecer mas de 3 hs y en caso de hacerlo deberá someterse a un hisopado que cuesta 6 mil pesos, Rio Negro autorizó el ingreso de turistas vía aérea, pero no informaron nada sobre ir por tierra, lo mismo La Pampa. Otro interrogante, que pasa si en algunas de las 4 que tenemos que cruzar para llegar a Buenos Aires o norte del país, hay un rebrote y quedamos varados en el continente.

En fin un verdadero dolor de cabeza además de los tramites engorrosos con un sistema de internet que funciona cuando quiere.