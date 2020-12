AROSTEGUICHAR “EL OBJETIVO ES DEVOLVER A ESTA INSTITUCIÓN EL PRESTIGIO QUE NUNCA DEBIÓ PERDER”

Arosteguichar estuvo acompañado por la secretaria Administrativa, Alicia Bauer, el secretario de Juegos, Diego Pierotti y parte del equipo trabajo del IPRA. El funcionario comenzó repasando el estado en el que encontró el ente destacando la falta de presentación y cierre de balances de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

También hizo referencia a los daños que ocasionó el incendio en todo el edificio en Ushuaia. “Al momento de asumir la obra del incendio en el primer piso se recibió con solo un 30% de su ejecución”, sostuvo. Además “se encontró un estado crítico de deudas con la TV Pública y un atraso en el pago de las tasas municipales y cuota de comercio”.

Destacó también que el juego propio Telebingo Fueguino que cumplió 20 años en la provincia no contaba con la tradicional televisación por parte de los canales de aire de la provincia, algo que rápidamente se resolvió al igual que la presentación de balances, pago de deudas a la municipalidades y finalización de la obra del primer piso.

“En tan solo 11 meses de gestión logramos cumplir con todos estos objetivos, además de alcanzar un importante acuerdo salarial con los trabajadores y recategorizar al personal, algo que no se hacia desde el 2015”.

En este sentido, Arosteguichar recordó que “se mantuvo la funcionalidad del Ente a pesar de la pandemia y durante todo este período no se solicitó asistencia al Poder Ejecutivo, a pesar de haberse reducido el ingreso producto de no contar con el canon de los casinos desde abril hasta la fecha y de no percibir recaudación por el cierre de las Agencias durante dos meses, así y todo se logró afrontar todas las obligaciones”.

“Para el próximo año se procura insertar a la provincia en la nueva modalidad de Juegos Online que se juega a nivel mundial con muy buenos aportes. En el país hay pocos distritos que lo tienen y este es uno de nuestros principales anhelos”, definió Arosteguichar.

Por otro lado, destacó la necesidad de recuperar la Sala de Bingos para lo cual hay que volver a comprar todo el equipamiento ya que dejaron de operar hace 8 años. Se comenzará con la de Río Grande que estructuralmente está en condiciones y seguramente se podrá tener operativa cuanto antes. La sala de Ushuaia, sin embargo, necesita reparaciones producto del incendio.

Además, se va en búsqueda de realizar una Sala de Sorteos, adquirir sorteadores nuevos e implementar la Quiniela propia, ya que hoy se denomina “Quiniela Fueguina” pero depende de sorteos que se realizan en otras provincias.

Al concluir su exposición, el Titular del IPRA indicó que “el objetivo principal es empezar a coparticipar como debió ser siempre y devolver a esta Institución el prestigio que nunca debió perder”.

En otro momento de la exposición el Presidente del IPRA recordó a Daniel Dannuncio, empleado jubilado de la institución y al señor Sotomayor, agenciero de la ciudad de Río Grande, ambos, fallecidos en el contexto de la pandemia COVID-19, haciendo extensivas las condolencias para todos los familiares de las personas que fallecieron producto del coronavirus.