Una mujer dijo haber visto a Sofía Herrera hace 5 años jugando en una plaza de Chubut

Según contó el oficial, “el día 13 de noviembre pasado, a las 9.30, llegó al límite interprovincial entre Santa Cruz y Chubut un vehículo al cual se solicitó la documentación para circular. No tenía el permiso para entrar a la provincia de Santa Cruz, por lo cual una de las personas debió descender. Se trata de una mujer de 19 años, quien observó en la pared de la guardia el rostro de Sofía Herrera. Ella se la quedó mirando fijo y consultó qué pasó con la nena. El personal de guardia le explicó y ella dijo: ‘yo la conozco‘”.

La mujer aseguró: “Esta nena jugaba con mis hermanos en una plaza de Sarmiento (una ciudad del sur de Chubut) y la llamaban Yasmín. Pero después se fueron a vivir a una chacra y no la vimos más”.

​Además, la joven dijo que ya no vive en Sarmiento, sino en Las Heras, una localidad de Santa Cruz. “Esto ocurrió hace cinco años”, agregó.

​La Policía le comunicó la novedad al juez Daniel Césari Hernández, quien tomó la causa en 2017 y le dio un nuevo impulso a la búsqueda. Ya se encuentra trabajando en esta nueva pista.

María Elena Delgado, mamá de Sofía, sostuvo: “Esta noticia nos tomó por sorpresa. Y no sabemos más de lo que se está difundiendo en los medios”.

​En diálogo con Clarín, se mostró algo disgustada por la difusión de la noticia. “No tenían que haber dado a conocer esta pista. Porque si está en el lugar que dijo la mujer ya se habrán enterado quienes la tienen. Creo que fue un error. Pero bueno, yo siempre tengo esperanzas. Y esta es una nueva pista que tendrá que investigar ”.

Sofía Herrera desapareció el sábado 28 de setiembre de 2008 del camping John Goodall, ubicado en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Había ido con sus padres a pasar el día junto a un matrimonio amigo. Según declararon, alrededor de las 11 de la mañana desapareció y nunca más la vieron. Tenía 3 años.

El caso provocó una gran conmoción. Desde entonces su madre recorrió miles de kilómetros, dentro y fuera del país, detrás de pistas que le llegaban. Pero ninguna resultó positiva.

La última fue la declaración de un policía que, poco después de la desaparición, levantó en la ruta a un hombre que le dijo que sabía qué había pasado con la nena. “La vio un amigo cerca de un basural y la mató”, expresó. Se llama Dagoberto Díaz Águila. Tiene 51 años y es un ciudadano chileno, nómade, sin domicilio fijo. Lo conocen con el apodo de “Espanta la Vírgen”.

​“Todavía no tenemos novedades sobre ese señor. Lo están buscando en Argentina y en Chile, pero no aparece. Se qué las autoridades están en contacto pero todavía no tenemos ninguna novedad ”, comentó María Elena.

