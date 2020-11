La injustificable carta del Bloque de Senadores del Frente de Todos a la titular del FMI.

El Bloque de Senadores del Frente de Todos envió una carta a la Presidenta del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva solicitando que se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas argentinas para los próximos años.En cuanto a la refinanciación de la deuda los desmemoriados legisladores oficialistas señalan que se reconsideren los intereses.

Empezar a realizar pagos a partir de 2025

Plazo de amortización de varias décadas de modos que los pagos no tornen insustentable la refinanciacion de la deuda e impacten negativamente en la economía argentina y su sociedad.

Esto es a simple vista un reclamo para la tribuna, primero porque la mayor parte de la deuda externa argentina se generó en los 12 años de gobierno que sumaron Nestor y Cristina Kirchner, segundo porque históricamente argentina depende del FMI, tercero porque el cambio de autoridades no significa un cambio de institucionalidad, la deuda es del estado no de un gobierno y cuarto porque Argentina es un país en default y es absolutamente lógico que quienes prestaron ese dinero desde 2003 al 2015 sean los mismos y quieren cobrar lo que se les debe con los intereses que genera todo tipo de deuda.Sumada la que generó Mauricio Macri entre 2015 y 2019 dejando al país endeudado por 100 años.

Esta carta no solo es un insulto a la inteligencia de los argentinos, queriendo hacer creer que al FMI se lo puede manejar con una carta, sino es desconocer el complejo mundo de las finanzas internacionales y la particular mirada que tienen desde los países que forman parte del fondo sobre los países subdesarrollados o tercermundistas al momento de darles créditos que, en la mayoría de los casos no tienen respaldo o garantías, o son garantizados con producción de hidrocarburos o recursos naturales.

“Cuáles fueron los cálculos que hicieron pensar que nuestro país podría obtener excedentes externos suficientes como para afrontar los vencimientos que se previeron en ese entonces; cuando en realidad resultaba claro desde el inicio que los mismos serían de pago imposible, como así lo manifestaron oportunamente analistas locales e internacionales”, argumenta el bloque de senadores.

En una carta que contiene 31 puntos, los senadores oficialistas también sostuvieron que el organismo rompió su estatuto al otorgarle dólares al macrismo para “hacer frente a una salida considerable de capitales”.

También pidieron conocer cuáles fueron las medidas de control que tomó el FMI para auditar que el dinero otorgado al gobierno anterior no se convierta en fuga de capitales.

En el mismo sentido, llamaron al organismo a que desmienta los trascendidos periodísticos respecto a que el FMI prestó el dinero para que Mauricio Macri obtenga su reelección.

“Sería necesario que el Fondo confirme o desmienta estas apreciaciones, puesto que estaríamos ante un antecedente gravísimo de influencia e injerencia del FMI para que un determinado sector político obtuviese el triunfo en las elecciones”, consignaron.

La carta también habla de la “larga y fracasada” historia de los acuerdos entre la Argentina y el FMI y sostiene que el organismo no debe interferir en las decisiones de política económica del país.

“Siempre fue muy alto el deterioro social asociado a la aplicación de los programas del FMI a lo largo de la historia Argentina, con aumento de la pobreza, la indigencia y el desempleo”, subrayaron.

“Es necesario entender qué falló al momento de gestionarse los fondos que tan irresponsablemente ese organismo le prestó a la Argentina”, sostuvo la misiva.

Y señalaron: “Por lo antedicho, solicitamos que se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina en los próximos años“.

Por último, la carta propone que, respecto a la deuda con el organismo, se reconsideren los intereses, se otorgue un período de gracia hasta 2025 con un “plazo de amortización en varias décadas”.

La carta lleva la firma de todos los senadores del Frente de Todos, entre los que están José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli y Adolfo Rodríguez Saá.

Fuente:ambito.com/lalicuadora