La educación y el trabajo colaborativo contribuyen para resolver los problemas actuales y sociedades más equitativas

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2020. Experiencia IDEA Management, el principal evento de la comunidad empresarial argentina, destinado a presentar y desafiar las principales tendencias del Management a nivel global y local organizado por IDEA (Instituto de Desarrollo Empresarial de la Argentina), se presentó por primera vez online con un formato ágil e interactivo. Experiencia IDEA Management surgió de las 14 Redes de profesionales de IDEA de distintas áreas dentro de las empresas; como así también IDEA Pyme, IDEA Diversidad, IDEA Joven y la Escuela de Negocios.

El evento que incluyó conversaciones cercanas con CEOS y líderes empresariales, dedicó, en su primera jornada, a dos ejes relevantes: el escenario internacional y local, megatendencias y las organizaciones del futuro presente.

Silvia Bulla, Presidente de Experiencia IDEA Management, Directora de IDEA y Presidente de DuPont y Danisco Argentina, estuvo a cargo de la apertura: “vivimos en un país donde el 60% de nuestros niños son pobres, la pandemia no ha hecho más que agrandar la brecha educativa y la desigualdad. No debemos subestimar los daños producidos por la falta de escolarización presencial. Entendemos que es necesario encarar un diálogo plural en torno a la reapertura de las escuelas”.

El primer panel Aprendiendo a navegar un mundo incierto, se destacó por la participación de Michelle Wucker, autora de “El Rinoceronte gris” y CEO de Gray Rhino & Company. Según Wucker: “Las fragilidades financieras son un rinoceronte gris para la Argentina, después de la crisis del 2001 se habló mucho de los bonos vinculados con el PBI, los objetivos de desarrollo sustentable. En muchos casos los Gobiernos no quieren tomar decisiones difíciles que impliquen problemas a corto plazo para reducir problemas a largo plazo, Parte de esto se debe a que los líderes pasan a ser poco populares y además la gente no está dispuesta a apoyar medidas difíciles pero necesarias. Tiene que haber igualdad entre quien genera el riesgo y quien paga por ese riesgo”.

Tras el análisis actual del escenario global, Eduardo Bastitta, Co- fundador y CEO de Plaza Logística; Karen Bruck, VP Marketplace de Mercado Libre; Guillermo Oliveto, Fundador y CEO en consultora W y Luis Galli, Presidente y CEO de Newsan compartieron el panel Megatendencias y experiencias en clave glocal.

Eduardo Bastitta explicó “lo que comenzamos a vivir con la pandemia fue un catalizador de muchos esfuerzos que veníamos haciendo durante los últimos años” y agregó: “La digitalización vino para quedarse y de alguna manera le mueve el piso a todos los mercados, a todo lo que antes estaba consolidado en un equilibrio. Yo creo que como primera visión es interesante entender que independientemente de cómo venían las empresas de antes, la digitalidad las está poniendo en jaque”.

Por su parte, Karen Bruck consideró: “Creo que lo que se dio fue el fruto de muchísimos años de trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con tecnología, oferta comercial, y logística. Eso es lo que hizo que nosotros podamos llevar todo a esta demanda inesperada, que en algunos países incluso se triplicó de la noche a la mañana”.

Asimismo, Guillermo Oliveto habló de las tendencias que deja la pandemia: “Estamos más digitales, la libido de los consumidores está puesta en el hogar “bunker” (hogar, colegio, oficina, gimnasio, entretenimiento). La meta-tensión es vieja normalidad vs nueva normalidad. Nosotros creemos que la vieja va a pelear para volver todo lo que pueda”.

Por último, Luis Galli se refirió al cambio de comportamiento de los consumidores y al impacto que tuvo la pandemia en el país. Agregó: “Hubo sectores que crecieron exponencialmente, uno de ellos, en Argentina y en el mundo, es el comercio online, esto no hubiera sido posible si todo el sector no se hubiese preparado para pegar semejante salto”.

Entre las propuestas que ofrece este año Experiencia IDEA Management, al igual que el Coloquio IDEA 2020, la plataforma on line arancelada ofreció mesas redondas con CEOS y Líderes empresariales, son conservaciones descontracturadas con los mayores referentes de la comunidad IDEA sobre el mundo del trabajo y las organizaciones.

El panel Organizaciones del futuro presente, compuesto por Agustina Fainguersch, Chief Executive Officer en Wolox; Ignacio Imaz, Socio Gerente de Crucijuegos; Sebastián Miranda, Director General de Farmacity y Azucena Gorbarán, Presidente de AMG Consulting Group; continuó con casos de cada una de estas empresas en su adaptación a nuevas formas de trabajo. Cómo se transformaron, rediseñaron y el impacto que esto tuvo en sus negocios con el nuevo rol de sus líderes.

Agustina Fainguersch expresó que “Las necesidades cambiaron completamente de un día para el otro; muchas compañías tuvieron que acelerar sus procesos de transformación, pero uno no los puede acelerar así nomás: hay que entender dónde priorizar y apalancarse a la tecnología para poder resolver más ágilmente”. En relación a esto, Sebastián Miranda comentó “Antes que acelerar nosotros teníamos que sostener una operación en marcha de más de 6000 empleados, una actividad indispensable para este contexto en particular y teníamos que adaptarnos a operar de una forma remota; y con nuevos protocolos para el cuidado de nuestros colaboradores. Hubo que lanzar servicios nuevos en tiempo récord de venta no presencial, de dispensa de medicamentos a domicilio cuando la regulación no lo permitía en tiempos previos a la pandemia, que permitieran que el adulto mayor no saliera de su casa”. A su vez, Ignacio Imaz agregó: “lo primero que sentimos era que nos íbamos a quedar sin trabajo en el corto plazo y pensamos en cómo reinventarnos. Nos dimos cuenta de que la gente se quería divertir y empezamos a llevar juegos de plaza a las casas de familia. Por lo cual tuvimos que agilizar la transformación digital para que esas personas puedan comprar online y puedan recibir su producto prácticamente sin tener que tener contacto con una persona”. Y Azucena Gorbarán cerró con: “los humanos tenemos recursos para lidiar con la complejidad y si uno genera el entorno adecuado que lo habilite empieza a fluir. Los ejemplos que dieron mostraron cantidad de iniciativas que surgieron de manera espontánea, auto organizada de la gente, para resolver problemas de manera creativa simplemente porque primero se enfrentaban con la dificultad y no podían recurrir a otros recursos más que a los propios, y después porque también hubo un ámbito de gran libertad”.

Sonia Blignaut, CEO de Cognitive Edge, especialista en complejidad y manejo de la incertidumbre, en Entrenado para la complejidad, indicó: “Si uno piensa en las ciudades, son un sistema complejo, ninguna se parece a otra aunque todas tengan cosas similares. Creo que ahora, con la pandemia, todos hemos tenido una clase magistral de lo que es la complejidad. Podríamos creer que la imprevisibilidad y la inestabilidad son temporales y después se vuelve a la normalidad, en esta pandemia lo que queremos decir es que la falta de la incertidumbre es volver a la estabilidad, pero la inestabilidad es la normalidad. Tenemos que saber vivir en la incertidumbre”.

Por último, Santiago Bulat, Economista IDEA en su panel, El futuro presente de la economía argentina, presentó los 7 principios necesarios para que la Argentina vuelva a crecer, una iniciativa que aporta al diálogo para encontrar espacios y consensos comunes, que nos permitan crecer y avanzar hacia el país que queremos ser. Explicó: “La decisión de plantear soluciones con horizontes de largo plazo nos va a permitir resolver los problemas del corto plazo. Los permanentes cambios en las reglas de juego y la falta de consensos que no existen aquí en la Argentina, pensando en largo plazo, han dejado muchas secuelas tanto en la inversión como en el ahorro para los individuos y también para las empresas que generan empleo”.

Mañana, jueves 19 de noviembre, Experiencia IDEA Management ofrecerá en su última jornada con destacados oradores internacionales y nacionales con foco en los ejes Competencia de las personas e Integración, diversidad y sostenibilidad. Se podrá acceder por YouTube: https://bit.ly/3nvsXTG