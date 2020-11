Juan José Castelucci y Gabriel Carol fueron denunciados por hechos de violencia de género en el ámbito de la UNTDF

Ushuaia.- La medida de protección de carácter interina fue resuelta por el juez Federal de Ushuaia Federico Calvate el pasado 5 de noviembre con el propósito de “preservar” la integridad de Urciuolo mientras dure la tramitación del proceso, indica Aire Libre FM.

“Fueron ataques que tienen que ver con una cuestión jerárquica”, manifestó la abogada de la ingeniera Urciuolo, y aclaró que “fue en el ámbito laboral y generalmente las situaciones se daban en el seno de las reuniones del Consejo Superior”.

La Vicerrectora acreditó los ataques permanentes de Castellucci y Carol con extractos de los videos de las reuniones del Consejo Superior de la UNTDF en donde se registraron las agresiones. En una de esta situaciones, el pasado 16 de septiembre, Carol compara en el medio de este encuentro institucional a Urciuolo con el ex vicepresidente de la Nación Julio Cobos por la decisión de la vicerrectora de participar en las próximas elecciones universitarias dentro de una lista opositora a la de Castelucci. En la reunión, el Rector habilita en reiteradas oportunidades a que Carol cuestione a la vicerrectora.

Tras ese episodio y otros planteados en la causa, Urciuolo recurrió a la Justicia con el propósito de buscar protección en el marco de la ley de “Protección Integral”.

La medida de carácter interina dictada por Calvete es transitoria. Castellucci y Carol tendrán un plazo de 5 días para responder los términos de la denuncia.

Otras denuncias contra el Rector y otros motivos

Fue en el mes de julio pasado, cuando Castelucci también fue denunciado ante la Fiscalía Federal de Ushuaia, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. La denuncia fue impulsada por la Consejera Superior Suplente del Claustro Docente Profesores del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI/UNTDF), la Contadora pública Maia Gessaga.

En ese momento, se llevaba adelante el proceso electoral en el ámbito de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

Es que el Rector Juan José Castelucci fue denunciado ante la Fiscalía Federal de Ushuaia, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. La acusación surge como consecuencia de la omisión del desarrollo de los comicios para la elección de las nuevas autoridades de la Universidad que debía realizarse entre los días 14, 15 y 16 de julio pasado, en cumplimiento al mandato aprobado orgánicamente por el Consejo Superior, el órgano de co-gobierno de la Universidad, conformado por integrantes de toda la comunidad universitaria (estudiantes, docentes profesores y asistentes, no docentes y graduados).

La demanda ratificada en sede judicial por la Consejera Superior Suplente del Claustro Docente Profesores del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI/UNTDF), la Contadora pública Maia Gessaga, se extendió también contra los miembros de la Junta electoral, presidida por entonces por el Abg. Nicolás Barone, por considerarlos responsables solidarios de los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”, puesto que “el cuerpo tenía el deber de garantizar la legalidad, transparencia y pluralidad de los actos electorales prescritos por Estatuto. Incluso necesariamente debía velar porque el proceso se cumpliera y en todo caso intimar al Rector a que cumpliera con dicho mandato”, radica la solicitud.

“La situación de pandemia y crisis sanitaria nos impuso una nueva realidad, no por ello el ejercicio de la democracia universitaria puede verse postergada indefinidamente, teniendo en cuenta que la Universidad está funcionando con mandatos prorrogados hace casi nueve meses y hace varias semanas en la provincia casi la totalidad de las actividades han sido reactivadas bajo los protocolos correspondientes”, apuntó la denunciante.

Ante las continuas interrupciones de las votaciones la consejera advirtió que “en este escenario claramente el Rector Castelucci obstruyó el proceso democrático por acción u omisión de sus funciones reconocidas en el Estatuto de la nuestra Universidad y no cumplió con las tareas impuestas por la resolución CS2/2020. No proveyó de los instrumentos necesarios ante el COE (Comité de Emergencia Estatal) para la elaboración del protocolo para el desarrollo de las elecciones, demostrando una actitud totalmente dolosa. La gravedad de los hechos se enmarca en la crisis institucional que implica una clara degradación del proceso electoral y la vida democrática de la Universidad pública”, cuestionó Gessaga.