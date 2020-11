ESTE VIERNES Y SÁBADO TERCERA EDICIÓN: MÁS DE 6 MIL INSCRIPTOS PARA EL 3º CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DESDE EL SUR

Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre se llevará a cabo su tercera edición, la cual ya supera los seis mil inscriptos, incluidos no solo a docentes e interesados de la provincia sino también a otras provincias del país y de otros países como Chile, México, Perú, Uruguay, Venezuela, Colombia, Suiza, Estados Unidos, España, entre otros.

La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, Analia Cubino, comentó al respecto que “hoy tenemos un orgullo enorme de sentir que la docencia se interesa por discutir, por contar, por pensarnos como práctica docente y desde todos los lugares. Este año gobernando la provincia íbamos a poder tener este gran congreso presencial y no se pudo, pero nos sorprende nuevamente porque hay más inscriptos que en las instancias presenciales y esa es la posibilidad que da internet también ya que hay inscriptos de otros países”.

Asimismo, Cubino mencionó que “ojalá el año que viene esté resuelta esta situación sanitaria porque es lindo encontrarse, ver ese gimnasio lleno de gente hablando de lo mismo, que se reencuentren docentes y retomen un contacto” y agregó que “este año es distinto, pero tiene todo su encanto también y lo más hermoso es saber que a la docencia le interesa y son quienes proponen los temas”.

“Además de las ponencias centrales como Henry Giroux, Miguel Ángel Santos Guerra, Nicolás Trotta y Silvina Finocchio van a estar las ponencias de las escuelas que cuentan la realidad del aula, de los esfuerzos que hace la docencia más aún en pandemia” explicó la Ministra y agregó que “el gran material que han generado las instituciones es de primera, con mucha reflexión. Esas ponencias son proyectadas por gente con mucha trayectoria. En este caso propusimos que la conferencia sea con los ponentes y que cuente con una reflexión sobre el enfoque que tiene ese trabajo, pero los protagonistas son los docentes”.

Para finalizar, Cubino destacó que “queremos que desde las bases se pueda pensar otra educación, no desde arriba hacia abajo, sino desde las bases”

