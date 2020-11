Balance de 300 días de gestión del Gobierno Provincial.

Rio Grande 02/11/2020.- Después de 10 meses de gestión hacemos un balance de lo ocurrido en Tierra del Fuego y la verdad los hechos nos deberían ahorrar cometarios, pero es necesario que pongamos las cosas en su lugar. Hasta acá la gestión no ha mostrado demasiado, aunque hay que reconocer que la pandemia se instaló en el país dos meses después de asumir, en medio de todo eso se pudo hacer más, se pudo planificar, se pudo presentar un plan que fuera más allá de lo coyuntural, pero no se hizo y hoy reina la incertidumbre.

Un breve repaso por los funcionarios en funciones y lo que han hecho nos lleva a un estado de incertidumbre que no previmos, que no imaginamos y cuyas consecuencias son absolutamente impredecibles.

El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de la profesora Verónica González se ha caracterizado por un silencio estremecedor y siendo el ministerio más político, ha llevado adelante una política, por lo menos ondulante, baste decir que lo único palpable es la distribución de bolsones comunitarios, y reuniones por zoom al comienzo luego no se supo más nada de la señora ministra, salvo sus apariciones en las redes sociales para destratar o agredir a quienes no son funcionales a la gestión de Alberto Fernández o a Cristina Fernández, hecho este que replican habitualmente otro funcionarios y legisladores del oficialismo.

Pasamos al Ministerio de Educación, hace un mes se conoció la información respecto del levantamiento de la Escuela 38 de Base Esperanza, la ministra Analía Cubino no emitió palabra, tampoco el Secretario de Relaciones internacionales, Andrés Dachary, la educación a distancia no funcionó, la conexión es espantosa, y por ejemplo en el CENT 35 los materiales se entregaron por la mitad y en muchos casos nunca llegaron, cientos de alumnos dejaron las carreras que habían iniciado por este y otros problemas nunca solucionados. Si debemos señalar que las reuniones por zoom fueron muy difundidas, pero hasta hoy desconocemos cual fue el resultado y el aporte a la ciudadanía de las mismas.

Tampoco ha hecho declaraciones en los medios en forma masiva, solo con aquellos que son de su agrado o tienen “afinidad” con la gestión.

Desde la jefatura de gabinete a cargo de Agustín Tita podemos decir que ha respondido las llamadas al igual que el Ministro de Economía, pero solo por whatsapp, cosa que agradecemos, pero el ida y vuelta respecto a la información de interés que mantenía con este medio durante la gestión municipal desapareció por completo. Si debiéramos hacer un balance de gestión debemos decir que faltó dialogo con sectores de la producción, la industria y el comercio, solo se limitaron a las Cámaras de Comercio de Rio Grande y Ushuaia, aun cuando es de público y notorio que cientos de proyectos laborales online fueron prácticamente desconocidos, a punto tal que se armó una asociación de comerciantes independientes a los que no se les dio ninguna o una mínima respuesta. Las asociaciones de la sociedad civil no tuvieron participación en nada y tampoco se las convocó a trabajar en algún proyecto conjunto.

Tolhuín ha sido dejada en un segundo plano por esta gestión y de hecho ha habido tres reuniones con el Intendente Daniel Harrington, la Ministra de Gobierno y Justicia, Adriana Chaperón, se ha ganado la antipatía de muchos por sus acciones, aun no pudo explicar que pasó con Oscar Andersen, tampoco se le ha dado respuesta a los más de 500 casos de abuso que están parados en la justicia, no ha mantenido una reunión ni siquiera por zoom para interesarse de lo que está pasando, sin entrar en detalles por los serios problemas de inseguridad, asaltos y robos, la falta de personal policial, los que se infectaron y los que, por ejemplo fueron separados del cargo por la desaparición de 4 motocicletas del espacio de resguardo de vehículos incautados y que está bajo vigilancia de la policía de la provincia, en Rio Grande.

Ministerio de la Producción, pasaron 10 meses estamos a 1155 días del fin del Régimen de Promoción Industrial y no sabemos nada sobre su continuidad, no hubo reclamos oficiales respecto del tema, la matriz económica no existe, la reconversión tampoco, la Ley de Economía del Conocimiento aprobada recientemente por el Congreso Nacional, está en veremos, la industria produce a niveles del mes de julio, la caída fue de un 7% interanual, la venta de celulares quedó fuera del programa ahora 12 y el gobierno nacional le puso un impuesto 6,55%, pero aquí no se dijo una palabra, en un país donde hay 45% de pobreza un celular es un artículo de lujo y el mercado de la industria fueguina es solo el nacional, no es necesario decir que es absolutamente prioritaria la reforma de la ley 19640 para vender a terceros países. Bueno nada de esto ha pasado.

En las fábricas “se contratan empleados por 10 días para reemplazar contagiados”, esto dicho por los empleados que temen reunirse con sus familias por miedo a los contagios. Al respecto el Ministerio de Salud no ha dicho nada, la gestión de la Ministra Di ´Giglio se puede calificar como muy compleja en tanto y en cuanto los contagios, se detuvieron por una semana y luego se volvió a números que nunca bajaron 100 por día, con igual resultado en Ushuaia después del cierre del centro invernal este es uno de los testimonios sobre el particular “El Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra se refirió a la situación epidemiológica que vive la ciudad y le pidió al gobernador “que se deje ayudar. La ciudad necesita que hagan una revisión de la gestión de la crisis, porque hay una sensación de falta de dirección y de improvisación permanente que genera más angustia en la gente de la que ya tiene”.

Pero por si eso no fuera suficiente agregó” FERREYRA: “INVIRTIERON MÁS EN TROLLS QUE EN MÉDICOS Y ENFERMEROS” y de hecho los directores de los hospitales de Ushuaia y Rio Grande, han reclamado públicamente por la falta de recurso humano.

Al momento de esta nota hay 11.722 casos acumulados, 9673 recuperados y 150 fallecidos, no es magia es la realidad. Es cierto que la pandemia se llevó todo, pero llegar al colapso del sistema de salud no es precisamente una buena noticia en una isla de 250 mil habitantes, los controles se relajaron, no se tomó conciencia social, ni se respetaron los aislamientos, llegaron vuelos con personas infectadas y otras intentaron salir de la provincia en la misma situación, se actuó de acuerdo al protocolo, pero los casos siguieron produciéndose aquí hay responsabilidad de los vecinos por su falta de cumplimiento de protocolos y eso también debemos tomarlo como un dato que se ha extendido por todo el país. Quizá por la duración de la pandemia, la crisis y la caída de todos los indicadores económicos.

Política exterior, nos llama poderosamente la atención que hace un año atrás el actual Secretario de Relaciones Internacionales, Andrés Dachary se manifestara casi diariamente respecto de la geopolítica, la defensa de la soberanía y sobre todo de las autonomías provinciales, sin embargo, ahora el Gobierno Nacional, dialoga sobre acuerdos y negocios con Rusia, mientras la provincia dialoga con China, la nación apoya la vacuna de Oxford y la provincia solicita la de Rusia, el gobierno nacional cierra la escuela 38 en la Base Esperanza un lugar sumamente estratégico, teniendo en cuenta el Tratado Antártico y otros acuerdos internacionales, quedó de lado el reclamo por el Polo Logístico Antártico en Ushuaia y la puerta de entrada al Continente Blanco, otro aspecto de la defensa soberana de nuestro territorio y tampoco se ha referido al cuestionadisimo asunto de la Isla de los Estados convertida por decreto Nº 929/2016, en Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados por Mauricio Macri, solo un pedido al gobierno nacional del cual no conocemos la respuesta. Y por último el mapa bicontental presentado por el gobierno argentino y que fuera rechazado de inmediato y públicamente por la cancillería chilena porque abarca territorio del país trasandino.

Quizá los funcionarios crean que si no atienden los teléfonos algunos medios nos quedamos esperando que ellos nos informen este es un error que cometieron todos los gabinetes que vimos pasar y siguen por la misma senda, toman la crítica como un ataque personal y lejos de asumir errores redoblan la apuesta y siguen caminando por un terreno pantanoso que no solo perjudica a los medios al momento de informar sino a toda una comunidad.

Finalmente, y después de tantas malas noticias debemos hablar de las buenas y una de ellas es la gestión de la Ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, no ha parado desde que inició su gestión es absolutamente respetuosa en las redes sociales, concretamente ha trabajado y mucho, es común verla los fines de semana rodeada de trabajadores en todas las obras que se están llevando a cabo, es evidente que no le sobra tiempo como a otros “para estar webeando” como dijo el propio Gobernador Gustavo Melella hablando con este medio, cuando aún nos atendía, cosa que dejo de hacer cuando entendió que lo nuestro es informar y no un compromiso político.

Melella también mostro un notorio, sus apariciones son casi de incognito, se entera quien él quiere que se entere. No responde los teléfonos y este es un momento crucial para mantener a la ciudadanía informada, sobre todo respecto del COVID-19 ya que los medios nacionales no paran de llamar para pedir información que no tenemos y los números no coinciden con lo que diariamente se informa desde el Ministerio de Salud de la Nación. Las relaciones con los tres intendentes son por lo menos escasas, aunque no se puede decir que tensas o difíciles, en los últimos días se han firmado acuerdos, pero las diferencias se notan. La reforma judicial es por lo menos llamativa en medio de semejante crisis y un 74 % de la población consultada no está de acuerdo con esto. Y el futuro cercano es tan incierto como el presente, los aumentos de tarifas previstos para los primeros meses de 2021, hacen que debamos preguntarnos ¿qué políticas se van a aplicar?, cual es el rol del campo en esta situación, que pasa con la industria petrolera, la ampliación del puerto de Ushuaia, el costo de salida de la provincia por balsa, los precios internos, impuestos que no permiten la reactivación, recomposición salarial, paritarias o decretos, disminución del gasto público, coparticipación, regalías, el tema de la apertura del turismo e ingreso de aviones con pasajeros de distintos puntos del planeta, muchos temas que tienen que ver con la vida cotidiana de los fueguinos y fueguinas

Economía: Ley de emergencia, es otro punto conflictivo, 2000 millones de pesos se le autorizaron al gobierno a través de la Legislatura Provincial para ayudas económicas en medio de la pandemia y adquisición de insumos. La ley demoró meses, 7 para ser exactos, no alcanzaron en algunos casos para pagar el formulario 931 de AFIP, según la información oficial hasta ahora se han entregado 1300 millones de pesos, faltan 700, haciendo números redondos, del resto no sabemos el destino.

Si sabemos que se han hecho compras directas por más de 120 millones de pesos y tampoco sabemos porque, ni para qué. El atraso en al pago a proveedores también deberá reverse porque genera atrasos importantes en la concreción de obras y servicios para el estado, tampoco sabemos si se va a refinanciar a o no la deuda heredada de la gestión Bertone, 200 millones de dólares en un momento de volatilidad monetaria, devaluación e inflación que son un coctel explosivo en nuestro país.

Vialidad Provincial es otra de las áreas que funciona y mucho, se la puede ver trabajando en las distintas rutas complementarias y las que hemos recorrido se encuentran en excelente estado, como la Ruta B, la Ruta de San Sebastián a Hito 1, Su Director Quique Sandri logró que esta área funcione. También en el enésimo bacheo de la Ruta nacional 3 en el tramo Rio Grande/san Sebastián.

Conclusión el resultado es mucha incertidumbre, ni se nos ocurre siquiera sugerir que debe o no hacer el gobernador con sus funcionarios, es una situación compleja como la de más de 200 mil fueguinos cuya única información es a través de gacetillas, falta de información pública de interés y útil por lo menos para este medio. Puede ser que la autonomía provincial este por encima de todo, pero no se puede negar que el país pasa por una de las peores crisis de su historia y esta provincia está dentro de un contexto por lo menos complejo que necesita soluciones con urgencia y respuestas a miles de personas, desocupadas, con un sistema de salud colapsado, miles de jóvenes que han perdido un año de estudios, personas que perdieron negocios, inversiones, viviendas para poder superar la crisis y no lo lograron, todo eso no puede esperar. Aun sin la posibilidad de reuniones presenciales, se puede planificar, se puede informar y se pueden tomar medidas que nos den alguna certeza sobre el futuro de nuestra provincia.

Fuente:www.lalicuadoratdf.com.ar