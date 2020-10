Tenencia responsable de animales LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INICIÓ EL CHIPEO DE CABALLOS

El subsecretario de Gobierno del Municipio, Horacio Herrera, explicó que “iniciamos el chipeo de caballos con la colaboración de la Dirección de Zoonosis que depende de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos”.

Expresó que “era un trabajo que estaba previsto y comenzamos con los equinos que fueron secuestrados en la vía pública durante la pandemia, y que tenemos es resguardo hasta que los propietarios los retiren”.

El funcionario sostuvo que “tal como establece la ordenanza sobre tenencia responsable los animales deben ser chipeados, tanto perros como caballos, para poder realizar un mejor control y por la propia seguridad de los animales y de la comunidad”.

“Tras el chipeo los caballos son entregados a los dueños, previo la entrega de la documentación correspondiente y el pago de una multa”, añadió.

Herrera enfatizó que “quien tiene un animal debe ser responsable porque vemos muchos perros y caballos sueltos en la vía pública, lo cual es un peligro para ellos y para terceros” ya que “pueden provocar un accidente más los de este tamaño y no queremos tener que lamentar eso”.

Además, indicó que “pensamos seguir con esta campaña y queremos que los propietarios de caballos tomen conciencia de que el animal debe ser chipeado, y que debe haber una tenencia responsable”.

Finalmente, el subsecretario de Gobierno manifestó que “a veces es duro porque los dueños no toman conciencia de que tener un equino no es lo mismo que tener un perro o un gato, por lo que la idea es concientizarlos y que se cumpla la ordenanza en vigencia”, para lo cual “también estamos hablando con las asociaciones para que voluntariamente hagan este chipeo y se sumen a la tenencia responsable”.