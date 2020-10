Sin Ahora 12, ¿cuáles son las mejores ofertas de Movistar, Claro y Personal para que compres tu smartphone?

Sin Ahora 12 para celulares, las operadoras de telecomunicaciones decidieron continuar financiando los teléfonos en 12 cuotas y sin interés. No hay otra alternativa para la renovación de equipos si no es con financiación. Y en tiempos donde el bolsillo aprieta y el teléfono es la herramienta para mantenerse comunicado y trabajar las compañias tienen claro que si no ofrecen esta alternativa también pueden deteriorarse más los ingresos que generan a través de estos dispositivos.

La venta de terminales sufrió un abrupto descenso en el segundo trimestre de 2020 debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Claro informó una caída superior al 27% a nivel regional en su balance mientras que Telefónica registró una merma de más de 32% en el mismo período. A esto se sumó, a su vez, un menor consumo de los servicios móviles que migraron a los fijos aunque eso no significa que haya, necesariamente, compensación.

La reposición de teléfonos por rotura o porque quedaron viejos sólo puede afrontarse con financiación

Cuando el Gobierno anunció el relanzamiento del Ahora 12 como forma de incentivar el consumo tomó la decisión de excluir la venta de celulares. Si bien nunca se aclararon las razones de manera oficial, más del 90% de los celulares que se venden en la Argentina se integran en Tierra del Fuego, que necesita de dólares para importar los kits que luego se ensamblan en la isla. En tiempos donde las divisas escasean la especulación apuntó a esta situación. Con otro dato no menor: el 60% de los celulares que se venden en la Argentina se pagan vía Ahora 12, según datos de Carrier y Asociados.

Esta financiación oficial estuvo vigente hasta el 30 de septiembre. A partir de hoy tanto Claro como Movistar y Personal continúan ofreciendo cuotas sin interés en sus sitios oficiales. Hay seis, 12 y hasta 18 cuotas aunque no en todos los casos con 0% de costo financiero total. Es decir, hay cuotas sin interés y cuotas fijas con interés. Coincidencias y diferencias.

Cuotas y modalidades

Para continuar ofreciendo esta financiación las operadoras encararon acuerdos con los distintos bancos. Aunque no son iguales en los tres casos. Cada operadora estableció su propia estrategia. Y para saber con precisión la disponibilidad es necesario ingresar datos en el carrito de compra

En el caso de Movistar, la empresa está vendiendo teléfonos liberados, en un comportamiento idéntico al de Claro, el primero en dar esta posibilidad a los clientes.

La financiación sin interés de Movistar aplica tanto clientes prepagos como pospagos y con tarjetas seleccionadas.

La de Claro, en tanto, se presenta distinta. La financiación que se puede ver en su página web con las distintas tarjetas de crédito es sólo para los clientes pospagos. Sin interés aplica principalmente en seis cuotas, con excepción de Tarjeta Naranja que ofrece esta modalidad para las 12 cuotas.

La salida de los celulares del Ahora 12 oficial obligó a las operadoras a negociar directamente con los bancos

En el caso de Personal la posibilidad de adquirir smartphones se extiende hasta las 18 cuotas con Visa, Mastercard, American Express, Cabal y Mastercard, aunque para saber si, efectivamente, el cliente aplica a ese beneficio debe ingresar con los datos de su línea para tener la información precisa.

La chance de comprar en cuotas no sólo resulta clave para las operadoras por el impacto que tiene en el consumo de los servicios móviles, el corazón del negocio de la compañía que, por caso, se vio impactado en pandemia por el traslado hacia los servicios fijos, sino también porque es octubre, el mes de mayor venta de estos dispositivos.

Como este mes se celebra el día de la madre, el celular suele ser uno de los regalos elegidos, y si no hay financiación las chances de que se concreten las ventas estimadas, aún en el contexto económico actual, se reducen más. Un “lujo” que las operadoras de telecomunicaciones no están en condiciones de permitirse.

Fuente: iProfesional