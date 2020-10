Se recrudece el conflicto en la Caja de Previsión Social, los trabajadores denuncian una transferencia irregular de 501 millones de pesos a algunos beneficiarios.

A través de un comunicado los trabajadores de la caja, informaron que en el organismo se ordenó un pago a los pasivos en forma “irregular e intempestiva”.

El personal explicó que el martes la vocal por los activos Norma González y la secretaria del presidente del organismo Mirta Maldonado ordenaron un pago “abusando de su poder y avasallando todo procedimiento legal”.

Afirman que el presidente de la caja, Leonardo Gómez decidió “ordenar a sus funcionarios políticos debitar de manera irregular 501 millones de pesos de la cuenta de la Caja y transferirlos a las cuentas de algunos beneficiarios pasivos, por lo que se aclara que no se abonó la liquidación de septiembre sino que se acreditaron los mismos montos que se liquidaron en agosto”.

También denuncia persecución laboral por parte de Patricia Blanco quien pidió la apertura de sumarios en medio de un reclamo por apertura de paritarias y deslindan cualquier responsabilidad en estos hechos.

También denuncia persecución laboral por parte de Patricia Blanco quien pidió la apertura de sumarios en medio de un reclamo por apertura de paritarias y deslindan cualquier responsabilidad en estos hechos.