Ruta 3 tramo San Sebastián/Hito 1: El pavimento que no fue.

Río Grande 25/10/2020.- Cuando alguien decide ir hasta el extremo norte de la Isla grande de Tierra del Fuego, y llegar hasta el Hito 1, desde donde se puede ver Punta Loyola en la vecina provincia de Santa Cruz, o disfrutar de sus playas y acantilados, se encuentra con un camino enripiado en muy buenas condiciones, pero no con el pavimento que se licitó en 2010 por 700 millones de pesos.

Recorriendo una longitud de 86 kilómetros de extensión, la obra de ingeniería licitada en 2010 y puesta en marcha en 2011, ya ha logrado concretar el reacomodamiento total del camino de tierra existente y su enripiado, se construyeron y colocaron más de 300 alcantarillas, que se fabricaron en Río Grande; y la construcción de una calzada de doble vía pavimentada, como también de un puente sobre el Río Cullen, que mostramos en las fotografías tomadas el pasado sábado. Por esa ruta también se puede acceder a la Reserva Costa Atlántica Tierra del Fuego con un paisaje único.

Reserva Costa Atlántica

Con un presupuesto oficial reconducido próximo a los 700 millones de pesos, el proyecto tenía un plazo –incluidos los periodos invernales–; de 32 meses. Pero debido a la incorporación de otras obras conexas y el alto nivel de lluvias registradas durante el presente año, ello se ampliaría en un año más. Por lo que se estima que su conclusión podría lograrles a fines de 2014.

Todo esto quedó así, como lo ven, no se construyó un solo metro de pavimento en los últimos 10 años, solo rotondas una rotonda en San Sebastián y entradas a los campamentos petroleros como La Salada y Rio Cullen, hasta se colocaron los depósitos de residuos, pero nada más.

Esta ruta que es por donde diariamente transitan cientos de trabajadores del petróleo, camiones, maquinaria, y sacan sus producciones las estancias que se encuentran a lo largo de su trayecto, es solo un camino de ripio.

Nada se sabe del monto destinado en ese momento, 700 millones de pesos, ni que va a pasar en el futuro, más un teniendo en cuenta que en todo este tiempo tampoco se pudieron pavimentar los 11 kilómetros de pavimento que unen San Sebastián Argentino, con el puesto fronterizo chileno.

Puente sobre el Río Cullen.

Las comparaciones son odiosas.

En el mismo periodo en que el tramo San Sebastián Hito1 se licitó en al menos 3 oportunidades y no se concretó, Chile pavimento más de 150 kilómetros desde bahía Azul hasta San Sebastián chileno, pasando por Puerto Porvenir, con hormigón de 22 cm de espesor y ahora se encuentra en la segunda etapa de pavimentación desde Onaisin/Puerto Porvenir, el avance de las obras fue notorio y la calidad de materiales lo mismo, el mismo pavimento tiene más de 30 años en el sector que va de Monte Aymond en el límite con la provincia de Santa Cruz y que lo une con Punta Arenas, capital de la región de Magallanes.

Nuestras rutas han sido reparadas en más de 5 oportunidades en el tramo San Sebastián/Ushuaia, no hay explicaciones para esto, sin dejar de pensar que la obra pública en Argentina es una forma de enriquecer funcionarios y destruir la producción y el progreso. El tramo San Sebastián/Hito 1 es una las vías de salida de la mayor riqueza de nuestra provincia, los hidrocarburos, pero parece que eso no es suficiente para terminarla de una santísima vez, después de 6 gobiernos desde que somos provincia seguimos esperando soluciones, no son muchos los funcionarios que se movilizan hasta allí, pero siempre es más fácil echarle la culpa a alguien que ponerse a trabajar o destinar los fondos públicos al desarrollo y a mejorar la calidad de vida de los fueguinos.

Pavimento en Chile, tramo Onaisin/ Puerto Porvenir.

