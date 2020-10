PRESUPUESTO 2021 DE LA LA MUNICIPALIDAD GUSTAVO RODRIGUEZ: “ES UN PRESUPUESTO CON FOCO EN LA OBRA PÚBLICA Y EN LA RESPUESTA SOCIAL Y SANITARIA”

“Hemos cumplido con esa obligación nuevamente y quedará analizarlo; es un presupuesto hecho en un marco de incertidumbre, teniendo en cuenta que si bien se espera recuperación de la actividad económica desde la crisis que atraviesa el mundo, que impacta lógicamente a nuestro país, y en nuestra ciudad producto del Covid19, los rebrotes producidos en Europa y Asia no permiten tener un panorama claro hasta se encuentre disponible la vacuna y se haya alcanzado un cierto grado de vacunación que nos permitan tener una nueva normalidad pero normalidad al fin”, dijo el secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia, Lic. Gustavo Rodríguez.

El presupuesto municipal elevado por el Ejecutivo asciende a 6.272 millones de pesos, “apenas un 17% más alto que el aprobado por el Concejo Deliberante el año pasado; es un presupuesto restringido, mucho más que en años anteriores”, dijo Rodríguez.

“Elaboramos un presupuesto dentro del marco de la responsabilidad y la prudencia que ha caracterizado a la gestión del intendente Walter Vuoto. Nosotros hemos recibido un Municipio endeudado, lo hemos enderezado y llevamos adelante un plan de gobierno que los vecinos pudieron apreciar”.

El Secretario de Economía y Finanzas destacó que “dentro de esos 6.272 millones, un 6% corresponde a la ayuda que el Gobierno nacional le ha brindado a Ushuaia a través de aportes no reintegrables para obra pública en la ciudad. Es la primera vez desde diciembre de 2015 que Ushuaia recibe fondos de Nación y eso marca el apoyo del gobierno de Alberto Fernández. Eso permite mantener el nivel de ejecución de la obra pública que venía caracterizando a la gestión de Vuoto”.

Adelantó que habrá tres grandes líneas de acción y que serán las de “mantener el pago de salarios en tiempo y forma a los trabajadores cumpliendo los compromisos asumidos; el mantenimiento del nivel de obra pública en la ciudad con la ayuda del Gobierno nacional y el gasto redireccionado en las políticas sociales, sanitarias y de saneamiento ambiental”.

Con respecto a la asistencia social, Rodriguez indicó que “se ha multiplicado varias veces el número de personas y familias asistidas durante el 2020 respecto a años anteriores y creemos que en el próximo podría llegar a ser un poco menor, por algún grado de reactivación económica que se va a producir, pero de todos modos debemos prever esa asistencia”. En cuanto a los recursos económicos aplicados a Salud, “debemos mantener las acciones en el marco de la emergencia sanitaria, el uso de la unidad sanitaria móvil y las acciones para prevención del Covid”, y enumeró también las acciones de saneamiento ambiental con la recolección de residuos, las desinfecciones, scanners de temperatura, elementos para seguridad de comerciantes y vecinos.

“La coparticipación ha sido otro de los temas que tuvimos que tener en cuenta al momento de formular el presupuesto”, expresó el Secretario de Economía de la Municipalidad de Ushuaia. “No hay nada hasta hoy que nos permita suponer que el gobierno de Melella va a regularizar esta situación. Nos vuelven a adeudar, al día de hoy, más de 400 millones de pesos. Y eso sin tener en cuenta la deuda por impuestos y tasas que tiene el gobierno provincial con nuestra ciudad”.

Rodríguez sostuvo que “esta es una situación que tuvimos que preverla, porque no hay nada que nos diga que esto va a cambiar”. Sobre el reclamo formulado en sede judicial por la Municipalidad por la retención indebida de fondos de coparticipación federal, provincial y regalías, el funcionario municipal lamentó que “había una audiencia el 24 de Septiembre y el gobierno, producto de haber aparecido un caso de Covid positivo en Contaduría, solicitó al Superior Tribunal de Justicia la suspensión y no se pudo realizar”.