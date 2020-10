Plebiscito en Chile: la histórica votación por una nueva Constitución, explicada

Lo que se verifica en la recolección de testimonios desde el marco individual, se confirma también a nivel colectivo. Los indicadores macroeconómicos sin una redistribución o un “derrame” social proporcional en Chile son la analogía propia que el crecimiento sin desarrollo expone.

Y en ello hay que entender que lo económico contra lo social debe tener en lo político un vaso comunicante, no un río que bifurca ambos senderos, buscando desatenderse de sus responsabilidades para con sus ciudadanos.

La estructura productiva que responde a un perfil exportador y abierto al mundo presenta la profunda contradicción entre un país casi por inercia dependiente de la extracción y un sector laboral cuya composición mayoritaria no está incluida en la economía formal del país.

Esto, sumado a la “convivencia” desde este sector con el capital internacional y los intereses desde aquí representados, presenta el camino desde el cual se construye la génesis de las desigualdades del país.

Solo tomando nota de la erosión de las facultades político-partidarias frente a la sociedad es que puede comenzar a pensarse el grado de profundidad que las movilizaciones han sabido sostener en todo este último año.

Chile no es más desigual que la media latinoamericana no presente los peores niveles de endeudamiento o inflación. Sin embargo, los cuestionamientos son harto más serios que en cualquier otra Nación, lo cual evidencia que en buena medida la situación transitada durante el último año no responde únicamente al tamaño de los problemas sino a las deficiencias históricas arraigadas en como procesarlos y canalizarlos desde la política.

El estallido social en Chile obedece en este sentido más a un colapso político más que a un cuestionamiento integral del modelo neoliberal o al agotamiento de la estrategia económica sostenida desde el retorno de la democracia.

Como resultante, la convocatoria al plebiscito y su contundente ratificación evidencia la oportunidad gestadade manera apartidaria y desde las calles para que Chile se desprenda de sus herencias político-económicas y reedite su modelo de desarrollo por otro en el que sus ciudadanos ya no sean espectadores, sino protagonistas de otro eventual milagro.