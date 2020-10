LA SECRETARÍA DE DEPORTES CONCRETÓ LA CHARLA ABIERTA SOBRE LA CONCIENTIZACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

La Secretaría de Deportes y Juventud, a través del área de Deportes y Géneros, organizó una charla virtual, mediante la plataforma zoom, en la cual estuvieron como disertantes, parte del equipo de oncología del HRU; el doctor Oncólogo Aldo Orrego; la licenciada en Psicóloga Patricia Blanco; la Trabajadora Social Gabriela Garrido y Patricia Muñiz jugadora de hockey del Ushuaia Rugby Club y quien pasó por esta enfermedad.

Las profesoras Gabriela Inzaurralde y Valeria Gavilán, fueron las anfitrionas y encargadas de la charla en donde cada profesional supo brindar sus consejos, recomendaciones; la importancia de los exámenes pertinentes y la detección temprano. Hay estudios que demuestran que si se diagnostica a tiempo, el porcentaje de curación puede llegar al 98 por ciento.

Además, destacaron la importancia que implica que todas las mujeres entre los 40 y 70 años se realicen una mamografía anual. Aquellas con antecedentes familiares de cáncer de mama u otros tipos de cánceres, deben consultar al médico para ver cómo realizar los controles y a qué edad iniciarlos.

Por su parte el doctor Aldo Orrego aconsejaba; “un estilo de vida saludable disminuye las posibilidades de riesgo de cáncer de mama: hacer ejercicio físico; no fumar; reducir el consumo de grasas, incorporar vegetales a la dieta; moderar el consumo de alcohol; mantener el peso dentro de los límites normales. También es muy importante que las mujeres se realicen los exámenes anuales como así también los autocontroles, donde cabe destacar que estos no reemplazan a las mamografías”.

También por su parte, la deportista Patricia Muñiz comentó su caso, “el deporte para mí fue muy importante. Yo sentí que la enfermedad la tuve las casi cuatro semanas desde que me descubrieron el tumor de mamas, hasta que me operaron y luego de ello, sentí un gran cambio en mí y me autopercibí curada, pero claro está con los controles necesarios y recomendados por los profesionales, pero me ayudó mucho mi forma de ser positiva y luchadora”.

Por otra parte, la Secretaría de Deportes organiza para el próximo jueves 24 a las 9 de la mañana, una jornada de kayak para mujeres, denominada “REMANDO TODAS JUNTAS” donde las interesadas deberán inscribirse previamente al celular 2901-510440.