LA MUNICIPALIDAD DENUNCIÓ A PERSONAS QUE A TRAVÉS DE GRUPOS DE WHATSAPP ALENTABAN LAS USURPACIONES

Durante la tarde, el Municipio formalizó la denuncia en la ciudad de Ushuaia, para que el Poder Judicial proceda a llevar adelante las investigaciones pertinentes y se adopten las medidas necesarias para que desistan de tal acto.

El secretario destacó que “el Código Penal establece, en el artículo 181, que será reprimido con una pena de prisión de seis meses a tres años quien “despojare a otro” de la posesión o tenencia de un inmueble cuando ese despojo sea “por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad. De acuerdo al Código, el delito puede materializarse, “invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes”, basta con que el despojo sea “parcial” para que exista delito. E igualmente en el artículo 209 castiga a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución” estableciendo “por la sola instigación” una pena de “prisión de dos a seis años”.

Asimismo, también se solicitará que se investigue a los portales anónimos que plantean la posibilidad del pago de un bono a los que usurpen. “Se trata claramente de noticias falsas que buscan confundir a la gente generando alarma y conmoción con información no verdadera con intencionalidad política. Solo basta ver el tenor de lo que publica TDF informa para darse cuenta que tiene una intencionalidad política de desinformar. No se trata de opiniones, sino de hechos que no existen y que se inventan con el objetivo de engañar a la sociedad” explicó Molina.