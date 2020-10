Exclusivo: Michelle Bachelet pasó por el 56°Coloquio de Idea y planteó Los desafíos de las democracias latinoamericanas.

Juev 15/10/2020.-La segunda mañana del 56° Coloquio estuvo enfocada en los ejes Innovación y Sociedad y Cultura, con las nuevas formas de cooperación surgidas en el contexto de la pandemia que apuntan a cambiar los índices actuales de pobreza, con un análisis del estado de las instituciones y la mujer en un lugar de inspiración y liderazgo. Ayer participaron también la ex canciller Susana Malcorra y el actual canciller Argentino Felipe Solá.

Buenos Aires, 15 de octubre de 2020. – Para continuar con la propuesta “Qué país queremos ser” del 56° Coloquio, en la jornada de hoy se profundizó en el debate de algunos temas que preocupan a la sociedad, como el incremento de la pobreza, el estado actual de la Justicia argentina y la innovación surgida en el contexto de pandemia que ayuda a quienes más lo necesitan.

Eduardo Braun, Director del Grupo Supervielle, fue el encargado de abrir el segundo día de Coloquio, interpelando a la audiencia: “Tenemos muchas preguntas: ¿cómo se logra sacar a la gente de la pobreza?, ¿cómo alcanzamos acuerdos básicos para transitar ese camino?, ¿qué peligro corren las instituciones y cómo debemos inspirarnos y consolidar el liderazgo de la mujer?”.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, inició el panel Los desafíos de las democracias latinoamericanas y allanó el camino para continuar reflexionando sobre nuestra Argentina. “Tenemos un desafío y oportunidad luego de la pandemia, buscar la mejor manera para reconstruirnos. Debemos hacerlo con la participación de todos los sectores de la sociedad. La pandemia dejó al desnudo profundas desigualdades, en salud y protección social, y son los más vulnerables los que han quedado en evidencia. Debemos ser más inclusivos, más verdes y reconstruir de mejor manera todos juntos, colocando en el centro los derechos humanos”, dijo la dos veces ex Presidenta de la República de Chile. Luego, enfatizó: “es clave el Estado de Derecho, que las instituciones cumplan su rol. Se puede trabajar en conjunto buscando incentivos para que la economía siga creciendo, generar riqueza y generar beneficios”. Respecto al liderazgo femenino, Bachelet expresó: “A las mujeres se las critica por cosas no sustantivas. De los países que mejor manejaron la pandemia, siete son gobernados por mujeres. La inclusión y la diversidad es algo que enriquece, permite otras perspectivas que enriquecen las miradas”.

Marcelo Scaglione, CEO de Nuevas Ideas y líder del acceso de Argentina a la OCDE (2016-2019), en su panel Las reglas de juego del país que queremos ser y en línea con lo expresado ayer por Susana Malcorra, dijo: “Cuando uno piensa en el futuro es más fácil construir políticas de Estado. Tenemos que profundizar nuestros lazos con el Mercosur, con la Alianza del Pacífico; cerrar acuerdos con la Unión Europea y Estados Unidos; y prestar atención a China con ruta de la seda y a África. Tenemos que enamorarnos con las reglas de juego, en nuestra Constitución hay mucha sabiduría para aprovechar”.

El panel La agenda para una Argentina con medio país en la pobreza, hizo foco en este tema desde tres miradas: la actual -relacionada con la pandemia-, la de la integración de la economía popular y la del rol del empresario. Verónica Andreani, Directora de IDEA y Directora de Grupo Logístico Andreani; Alejandro “Pitu” Salvatierra, Miembro del Instituto Villero de Formación y Nahuel Sosa, sociólogo, abogado y docente de la UBA, compartieron sus experiencias y conmovieron a los espectadores.

Verónica Andreani aportó la visión empresarial dentro del panel: “Estamos orgullosos de Seamos uno, fue un enorme aprendizaje, solos no lo podíamos lograr, teníamos que armar una mesa con todos. Hubo un gran compromiso colectivo. Nos despojamos de todo protagonismo. Pudimos mirar a los ojos y acompañar en un momento difícil. Para los transportistas fue un orgullo poder participar. Fue increíble lo que se ha logrado. Tenemos que involucrarnos en nuestras comunidades, con compromiso colectivo, cada uno desde su lugar y con diálogo”.

Alejandro “Pitu” Salvatierra, Miembro del Instituto Villero de Formación expresó: “Hay que pensar a la economía popular de manera sustentable. Hay que focalizar el poder emprendedor y diversificar actividades para poder crecer y salir de la situación de pobreza. Necesitamos acercarnos a las cadenas de valor de las grandes empresas. Hay mucho por ganar si logramos hacer un puente entre los dos sectores, el popular y el empresario, y pensar la economía popular de manera sustentable”.

Nahuel Sosa, Sociólogo y abogado, docente de la UBA y Director del Centro de Pensamiento Génera, explicó que en este último tiempo, “hubo un esfuerzo que hizo la sociedad, el Gobierno y un sector de la oposición. Es clave la idea del acuerdo social, para tener un ámbito donde dirimir diferencias. El futuro no es la incertidumbre, tenemos derecho a desearlo. Todos deberemos ser protagonistas de cómo se construye”.

En el panel de Justicia y República, la institucionalidad cobró protagonismo. Delia Ferreira Rubio, Presidente de Transparencia Internacional y Alberto Garay, Socio Titular de Carrió & Garay Abogados y Profesor en UDESA y UBA, se refirieron a la importancia de los principios republicanos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Un tema de profunda actualidad que concentró la atención de la audiencia

“La importancia de los temas institucionales tiene que ver con la calidad de vida del día a día de la gente. No es un tema de derechas y de izquierdas, sino de todos los seres humanos”, argumentó Delia Ferreira. Y continuó “hay mucho para hacer en materia de transparencia” y que hay que seguir la fórmula de las cuatro “i”: “más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Si trabajamos en esos puntos mejoraremos la calidad institucional”. Por su parte, Garay agregó “Sin independencia de los jueces la libertad y la igualdad queda entre paréntesis. La independencia de los jueces es central en un estado de derecho, sino todo queda a merced de los impulsos del poder”.

Ya adentrándonos a los paneles relacionados con el eje Innovación, Mario Pergolini, CEO de Vorterix Media, entrevistó a Woods Staton, Executive Chairman de Arcos Dorados y como gran emprendedor explicó: “Apoyo al emprendedurismo. Uno lo lleva en el ADN. Uno lo tiene. Es importante ser un emprendedor, sobre todo en países como los nuestros. Lo que ha hecho Mercado Libre y Cuatro Cabezas, por ejemplo, es muy importante para países como los nuestros. Genera esperanzas para la gente. La visión a largo plazo de los emprendedores es muy necesaria para un país. Hay una increíble capacidad motriz intelectual que es lo que se requiere para ser un buen emprendedor. Hay que promover que los emprendedores puedan emprender: la inflación es el peor enemigo del emprendedurismo. Controlarla es necesario. Y que el Gobierno ayude con créditos y ayuda fiscal”.

Luego, en el panel La nueva cooperación, compuesto enteramente por mujeres y también moderado por Pergolini, se resaltó la importancia de crear una mirada de cooperación e integración, en este nuevo contexto mundial donde es preciso el aporte de todos, para que la necesidad de uno se vea resuelta por la capacidad productiva del otro. “Llevamos la tecnología en la sangre”, dijo Agustina Fainguersch, CEO de Wolox, y continuó: “la pandemia nos ayudó a contar mejor la tendencia. Entendimos que la industria del talento es fundamental y puede aprovecharse para que nos ayude a sacar adelante al país. Nos dimos cuenta de la urgencia de resolver los temas vinculados a nuestro negocio y para resolver problemas en el día a día”. “Esperábamos el momento del crecimiento exponencial de la tecnología. No sólo se aceleró el e-commerce sino que aparecieron urgencias para agilizar el tema de las ventas online. Estábamos preparados, y llegó muy rápido este cambio, por necesidad que trajo en Covid”, explicó Nur Malek Pascha, CEO & Founder de Envíopack. A su vez, Pamela Scheurer, Co-founder y CTO de Nubimetrics, coincidió con sus pares y agregó: “Estoy en el interior de la Argentina. Emprender desde el interior es diferente que de los grandes centros urbanos. La industria del conocimiento te permite llegar a cualquier parte del mundo. Hay que federalizar las oportunidades, poder diseminarlas por todo el país. A la tecnología no le interesa la geografía, podemos hacer lo que amamos desde cualquier lugar”. Y la cuarta integrante, Delfina Irazusta, Directora Red de Innovación Local, cerró de una forma contundente: “Es una época de inspirar. Necesitamos un país del hacer, de las cosas concretas, no de las grandes palabras. Que las cosas pasen”.

Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, Director de innovación en AR. Dow Center, hizo un impasse para hablar sobre wellness, y la necesidad unir el mundo del deporte de alto rendimiento con el liderazgo empresarial, en Sos un atleta de alto desempeño y no lo sabías. “Quienes toman decisiones, ¿tienen preparación? Hay disociación entre lo cognitivo y lo físico. Dentro de 10 años los que toman decisiones tendrán que ser atletas de alto rendimiento porque para una persona es muy estresante tomar decisiones permanentemente. Podes medir cómo generar procesos para que los equipos de trabajo tengan un alto rendimiento. Imagínate el impacto que puede tener en tu empresa. Hay que tomar conciencia sobre los hábitos del día a día, ese es el primer paso para cambiar”.

El último panel del segundo día fue Las tendencias que cambiarán la vida por completo en los próximos 10 años, a cargo de Nicolás Pimentel, Fundador y director de la agencia de transformación e innovación Becoming. “Van a empezar a crecer las ideas como hongos, en sus propias empresas, entre los propios empleados que piensan de manera disruptiva. Las respuestas están dentro de las propias empresas. Se va a resignificar el trabajo. Eso va a generar una descentralización y una monetización que hasta ahora desconocemos. Hay mucha atomización en la economía creativa pero el gran secreto es ver cómo vamos a cruzar los talentos porque ahí se verán cosas increíbles”, cerró enfáticamente el emprendedor.

Durante esta segunda jornada del 56° Coloquio se buscó debatir ideas y encontrar soluciones para reducir la desigualdad y la pobreza. Como corolario, y en lo que todos los oradores coinciden, es en la necesidad de que empresarios, trabajadores, el Gobierno y la oposición trabajen de manera conjunta y colaborativa. Solo así, las innovaciones que muchas veces surgen en contextos complejos, como el actual, apuntarán a la aceleración de procesos sin perder calidad, reformulando las tecnologías existentes que nos permitirán diagramar hacia donde necesitamos ir.

En el último día del 56° Coloquio, la Economía será el eje central para entender el presente y el futuro de nuestro país, que no solamente requiere de todos, sino también de crear las condiciones necesarias para atraer inversiones, crear empleos, incrementar el consumo, y de este modo convertirnos finalmente en el país que queremos ser.

