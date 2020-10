Encuentro con las cámaras y autoridades provinciales VUOTO DESTACÓ EL COMPORTAMIENTO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL SECTOR COMERCIAL

Durante el encuentro el intendente se puso a disposición para trabajar en conjunto en acciones de concientización en materia de prevención para los comercios y agentes turísticos de la ciudad, y de esa forma seguir cuidando a los trabajadores y a los vecinos y vecinas de la ciudad.

Vuoto destacó que “Ushuaia atraviesa por un momento excepcional, porque en todas las crisis económicas y sociales que pasó la Argentina, Ushuaia siempre tuvo su dinamizador de la economía más importante en el turismo, que siempre se mantuvo en movimiento. Hoy tenemos una coyuntura muy compleja. Con lo cual esta visita de Carla Vizzotti nos hace repensar estrategias a partir del diálogo y la articulación. Tiene que haber temporada porque necesitamos llegar a diciembre, enero, febrero con los dinamizadores de la economía”.

Asimismo, ponderó la importancia de “la obra pública y privada, ya que son dos factores claves también para que haya recursos para el consumo, y que los comerciantes puedan facturar y que la economía se dinamice”.

A partir de la reunión, se generó una mesa de trabajo conformada por la provincia, el municipio, las cámaras y el sindicato de trabajadores hoteleros gastronómicos, para generar concientización e ir retomando las actividades a medida que se vayan autorizando por la Nación.

“Estamos trabajando en la articulación que vamos a hacer con el sector comercial, con los sectores de salud, para acompañar al sector privado en este proceso y no tener que volver a cerrar que es lo más importante que tenemos que pensar para adelante.A partir de lo que conversamos con Carla y de las experiencias que nos trae, creo que hay una oportunidad de que haya temporada de verano y eso es una responsabilidad de todos” explicó Vuoto.

También destacó que “el sector comercial de Ushuaia, la sociedad de Ushuaia se ha cuidado muchísimo. Por supuesto que siempre hay irresponsables o aquellos que no piensan en lo colectivo, ni en la construcción que se viene. Por eso es importante optimizar las estrategias, el recurso que tenemos y pensar un plan estratégico para tener una esperanza de temporada que nos permita seguir caminando”.

Por último, el intendente de la ciudad se declaró como un “gran defensor de la actividad turística. Fui aprendiendo como intendente lo que significa la actividad turística para la ciudad. Es muy difícil comprender la magnitud y la dimensión de lo que implica el turismo en Ushuaia, que significa en términos sociales, económicos, en términos de movilidad social. Y siempre estamos dispuestos a sentarnos en estas mesas y celebro esta reunión porque la capacidad está hoy en buscar y encontrar la mayor cantidad de consensos. Porque son etapas muy difíciles donde la gente tiene dos factores que cuando se juntan no terminan muy bien, que son el miedo y el enojo. Y nosotros como dirigencia política debemos reinterpretar, repensar estrategias y acompañar el enorme trabajo que han hecho Alberto, Ginés y todo el equipo del gobierno nacional”.