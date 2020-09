SALUD DETALLÓ LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA A TRAVÉS DE UN PARTE EXTENDIDO

A través del mismo, Lagoria informó que “tuvimos ayer en la provincia un total de 47 nuevos casos positivos, todos correspondientes a la ciudad de Río Grande”.

“El total de casos positivos en la provincia de Tierra del Fuego por PCR hasta la fecha es de 2382 más 13 casos de Malvinas, con un total de 210 casos en la ciudad de Ushuaia, 2171 en Río Grande y 1 en la ciudad de Tolhuin”, indicó y agregó que “los casos sospechosos son 205; 14 en Ushuaia, 187 en Río Grande y 4 en Tolhuin. Los casos negativos hasta la fecha son 5791”.

Además, sostuvo que “los nuevos casos confirmados por nexo clínico epidemiológico son 8 en Río Grande. El total de casos confirmados por nexo clínico epidemiológico en la provincia es 497”.

Lagoria también expresó que “ayer se produjeron 44 nuevas altas en Río Grande”.

Con respecto a la información hospitalaria dijo que “en Ushuaia no hay pacientes internados y en el Hospital de Río Grande tenemos, a la mañana de hoy, un total de 34 pacientes internados en sala y 13 en Terapia Intensiva, de los cuales 10 requieren asistencia respiratoria mecánica. Hay 10 pacientes internados en el centro municipal para pacientes leves y en el ámbito privado 3 pacientes internados en Unidades Intensivas, 1 con asistencia respiratoria mecánica”. A su vez, manifestó que “en Ushuaia hay un fallecido y en Río Grande tenemos 47 pacientes fallecidos totales”.

Por su parte, Pérez comentó que “a partir de las nuevas disposiciones que ha tomado el Ministerio de Salud en conjunto con el Comité Operativo de Emergencia y el Ministerio de Salud de Nación, en Río Grande la circulación de personas o vehículos está autorizada según la finalización de DNI para peatones o patente para automóviles. Los números impares podrán circular los días con fechas impares y los números pares podrán hacerlo en días con fechas pares”.

“Es fundamental mantener las medidas de prevención como el uso de tapaboca cuando salimos del domicilio, mantener una distancia de dos metros con otras personas, evitar tocarse la cara, estornudar en el pliegue del codo, evitar dar la mano, no compartir el mate ni elementos de uso personal, evitar visitar a personas de riesgo, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con alcohol en gel”, recordó.

También explicó que “cuando llegamos a nuestro domicilio no debemos tocar nada antes de desinfectarnos las manos, separar la ropa que usamos para lavarla, desinfectar elementos como llaves, celulares, tarjetas o billeteras, bolsos, mochilas y desinfectar el calzado”.

Finalmente, dijo que “ante la aparición de síntomas deben llamar al 107 cuyas líneas están activas las 24 horas”.