TERREMOTO EN LA ANTÁRTIDA: DACHARY ASEGURÓ QUE NO HUBO NINGÚN INCONVENIENTE Y QUE TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES

La información oficial brindada hace alusión a que el sismo mencionado se registró el sábado 29 de agosto de 2020 a la hora 12:47:04 UTC, y que la “Antarctic Seismograph Argentinean Italian network” (ASAIN) detectó un terremoto de magnitud 5.0 a escasos 35 km al oeste de la Base Científica Carlini. Para este evento cuya secuencia inició el día viernes se ha estimado una profundidad de 4.2 km.

Conocido este fenómeno, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS a través del Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Lic. Andrés Dachary, se puso inmediatamente en contacto con el Comandante Conjunto Antártico, Coronel Edgard Calandin, para tomar conocimiento sobre lo ocurrido.

“El Comandante me comentó que todo el personal de la Base se encuentra bien. Obviamente que se sintieron los movimientos, pero sólo provocaron pequeños daños que ya pudieron ser solucionados, lo cual nos lleva tranquilidad, porque lo más importante es saber cómo se encuentra el personal que desempeña funciones allí”, expresó Dachary.

El Secretario también tomó contacto con el Jefe de la Base Carlini, Mayor Gustavo Sánchez, quien refirió los mismos conceptos “llevando tranquilidad a toda la comunidad que no hubo ningún inconveniente mayor que lamentar y que todo el personal se encuentra en óptimas condiciones”.

La comunicación del funcionario provincial también se extendió a los maestros antárticos Mariana Ibarra y Víctor Navarro, quienes desempeñan sus tareas en la Esc. Nº 38 de la Base Esperanza. “Ellos se encuentran bien. Nos comentaron que desde el jueves habían estado soportando vientos de hasta 180 kms/h con nieve y granizo, llegando incluso a suspender las clases el día viernes porque era imposible llegar a la Escuela y hacía muchísimo frío. El sábado se registró el récord del año en cuanto a sensación térmica, la misma llegó a -45,4º. Tenían la recomendación de no estar más de 4 minutos afuera por el riesgo de congelamiento, por lo tanto, entre el temporal de viento, la nieve y el granizo, no sintieron el terremoto y lo importante es que están todos bien”.

Por último, el Secretario de Malvinas AIASyAI, manifestó que “nuestra Cancillería está en permanente comunicación con los geólogos del Instituto Antártico Argentino y el personal de la Base Científica Carlini, quienes siguen de cerca y minuto a minuto la evolución de los movimientos sísmicos en nuestra Antártida, por lo cual la información de lo que pueda ocurrir la tendremos de manera inmediata”.