Será para algunos trámites y sólo con turnos previamente solicitados ESTE MIÉRCOLES LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA ABRIRÁ ALGUNAS ÁREAS A LA ATENCIÓN AL PÚBLICO

La atención será de 9 a 15 horas y con turno previamente asignado a través de la página web de la Municipalidad, ingresando a www.ushuaia.gob.ar.

El Jefe de Gabinete David Ferreyra indicó que “con todas las medidas de seguridad necesarias y luego de haber realizado el retorno de los trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo a partir de la última semana, decidimos iniciar la atención al público para algunos trámites y utilizando el turnero web”.

Agregó el Jefe de Gabinete que “estamos avanzando de manera muy ordenada en esta reapertura, continuamos funcionando a través de la ventanilla digital y habilitamos algunos trámites en forma presencial, siempre con turnos, con elementos de seguridad, con la premisa de cuidar a nuestros trabajadores y a nuestros vecinos de esta pandemia que aún no ha terminado”.

Ferreyra sostuvo que “esta pandemia no ha terminado y por eso insistimos en que no deben relajarse las medidas de seguridad, porque nos ha costado mucho llegar a este punto en la ciudad con la colaboración y el esfuerzo de todos, por eso el próximo miércoles estaremos abriendo esta primera instancia”