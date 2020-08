Según Pesce, el dólar es competitivo y no habrá motivos para nuevas restricciones

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, aseguró hoy que el tipo de cambio actual es competitivo, y sostuvo que, con el cierre del canje de deuda, “se reducirá la brecha” entre el valor del dólar oficial y los que operan en el mercado de capitales, y “no habrá motivos para establecer nuevas restricciones” cambiarias.

“Creemos que, con el cierre del canje, se ganará en tranquilidad y que el sector productivo podrá tener un mejor acceso al mercado de cambio para satisfacer sus necesidades”, sostuvo el titular del BCRA al disertar en la 27 edición del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realiza en forma virtual.

En este sentido, señaló que, en ese escenario, aguardan “una mejora en las expectativas” y afirmó que, “si eso ocurre, no habrá motivos para establecer nuevas restricciones”.

El funcionario se refirió también al nivel de reservas monetarias, y puntualizó que “son las que el Banco Central publica diariamente y que están hoy por encima de los US$ 43.000” millones.

En ese contexto, afirmó que se trata de un número “certificado por el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, y consideró “importante aclarar que nosotros podemos administrar el mercado cambiario con este nivel de reservas“.

“Lo hicimos con éxito hasta ahora y lo podremos hacer en el futuro”, completó el titular del BCRA, quien, en su exposición, enfatizó que “las estadísticas del tipo de cambio real multilateral demuestran que estamos con un dólar que no está atrasado, que es competitivo” y destacó la importancia de “evitar que este tipo de cambio se retrase”.

También, destacó que está “en contacto con diversas áreas del sector productivo”, y aseguró que “no recibimos ninguna queja de atraso del tipo de cambio”.

Explicó que la actual demanda de dólares y “este incremento de la brecha” entre los tipos de cambio, “es consecuencia de la incertidumbre producida por el proceso complejo de reestructuración de deuda externa que, naturalmente, es complejo e iba a llevar varios meses”.

“Pero estamos convencidos que el cierre del canje que se producirá en estos días, y será exitoso, será una señal positiva pare el mercado y eso redundará en una reducción de la brecha”, aseguró Pesce.

En este sentido, subrayó: “Creemos que con el cierre del canje se ganará en tranquilidad y que el sector productivo podrá tener un mejor acceso al mercado de cambio para satisfacer sus necesidades”.

Por otro lado, el funcionario destacó la situación con la que se encontró el Gobierno al asumir en diciembre del año pasado, y afirmó que “en 2019 tuvimos niveles de tasas de interés y de inflación extraordinarios, y también estaba exacerbado el proceso de dolarización de la economía”.

“No establecimos metas cuantitativas, un recurso que fracasó recurrentemente en los años anteriores, pero sí lineamientos para cada uno de los instrumentos del Banco Central, como tasa de interés, inflación, crédito, actividad económica y empleo”, indicó Pesce.

Destacó que, a partir del surgimiento de la pandemia del coronavirus, “la economía sufrió la caída de ingresos de gruesos sectores de la población y de empresas”, y subrayó que “ahí fue necesario que el Tesoro compensara parcialmente esa caída para que no afectara tanto los niveles de actividad”.

“En esto se ha sido exitoso. Hubo caída del Producto (Bruto Interno) pero no tan pronunciada como pudo haber sido. Hubo caída del empleo pero no fue de ninguna manera tan pronunciada como puedo haber sido si no hubiera intervenido el Gobierno”, afirmó Pesce.

El titular del BCRA indicó que “esto ha llevado a niveles de emisión superiores a los que teníamos en vista para este ejercicio”.

De todas formas, señaló que “la expansión monetaria en lo que va del año por sector público estuvo en el orden del $ 1,5 billón”, y añadió que “los depósitos crecieron en el orden de los $ 2 billones”.

“Es una buena noticia porque esta expansión monetaria quedó parcialmente en manos del público, alrededor de $ 400.000 millones, pero regresó a los bancos. Hemos sido exitosos en la emergencia, se actuó con las herramientas con las que contábamos y la economía respondió bien, porque esos mayores recursos volvieron al sistema financiero”, concluyó el funcionario.

Fuente:Telam