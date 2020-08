LEY MICAELA: Mónica Urquiza participó de una charla encabezada por Fabiana Tuñez

¿Hasta cuando la sangría del sector privado?

Juev 13/08/2020.- No es la primera vez que digo esto, no es la primera vez que hablo de la descomunal carga fiscal que sufrimos los privados en este país, no es la primera vez que hablo de la inconstitucionalidad del dictado de aumentos por decreto, o los sobreprecios, de quienes pasan el 30 a cobrar por el cajero y los que todos los días tenemos que remarla y esperar a que nuestros clientes tengan un respiro para poder cobrar.